Ματθίλδη Μαγγίρα για την κόρη της: Έκανα πάρα πολλά λάθη μαζί της, πρέπει να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη
Ως μητέρα δεν πάω με τις ταμπέλες, παίζω με όλους τους ρόλους, τόνισε η ηθοποιός
Τη σχέση της με την κόρη της, Λήδα Φόστερ, περιέγραψε η Ματθίλδη Μαγγίρα, επισημαίνοντας ότι έκανε πολλά λάθη ως μητέρα. Όπως ανέφερε όμως η ηθοποιός, σημασία έχει να καταλαβαίνει ένας γονέας πότε πρέπει να ζητήσει συγγνώμη από το παιδί του. Παράλληλα, εξήγησε ότι όσον αφορά στον ρόλο της ως μητέρα δεν περιορίζεται από ταμπέλες.
Η Ματθίλη Μαγγίρα που ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Νωρίς-Νωρίς», το πρωί της Δευτέρας 29 Σεπτεμβρίου, σχολίασε: «Ως μητέρα δεν πάω με τις ταμπέλες, παίζω με όλους τους ρόλους. Είναι το πώς θα αντιμετωπίσεις και θα διαχειριστείς την κάθε κατάσταση. Το πιο δύσκολο σημείο στη μονογονεϊκή οικογένεια είναι να κρατήσεις την ισορροπία ανάμεσα στα όρια. Πρέπει να έχεις τη δύναμη να ζητάς συγγνώμη γιατί έκανα πάρα πολλά λάθη με τη Λήδα. Πήγαινε στο δωμάτιό της, της έλεγα ''έλα να το συζητήσουμε''. Έκλαιγα και εγώ, αλλά το λύναμε».
Σχετικά με τα επαγγελματικά βήματα της κόρης της που ασχολείται με τη μουσική, σημείωσε: «Η Λήδα έβγαλε έξω το Λύκειο. Παραγωγός της είναι ο κιθαρίστας της Alicia Keys αλλά πρέπει να αποκτήσει εμπειρία, οπότε πρέπει να κάνει live. Είναι εδώ και το συζητάει. Κάποια στιγμή θα φύγει πάλι αλλά, επειδή είναι αγγλόφωνα τα τραγούδια της, θεωρώ ότι μπορεί να είναι παντού».
Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στην επιθυμία της κόρης της να μείνει μόνη της: «Όταν γύρισε από την Αμερική, ήθελε να μείνει μόνη της. Πλήρωνε ένα ενοίκιο αλλά έμενε σε μένα. Ήθελε τον χώρο της αλλά δεν είναι και εύκολη η μετάβαση. Τζάμπα πήγαιναν τα λεφτά».
