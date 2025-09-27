Κάθριν Σβαρτσενέγκερ: Το να είμαι μαμά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου
Κάθριν Σβαρτσενέγκερ: Το να είμαι μαμά είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου
Νιώθω τόσο ευγνώμων για τις κόρες μου, έγραψε σε ανάρτησή της η κόρη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ και σύζυγός του Κρις Πρατ
Ως τη μεγαλύτερη χαρά της ζωής της περιέγραψε τη μητρότητα η Κάθριν Σβαρτσενέγκερ. Η συγγραφέας και κόρη του Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ έχει αποκτήσει με τον σύζυγό της, Κρις Πρατ, δύο κόρες.
Μέσα από μια δημοσίευση στο Instagram, με αφορμή την 25η Σεπτεμβρίου, μέρα που στις ΗΠΑ είναι αφιερωμένη στα κορίτσια, η Σβαρτσενέγκερ δήλωσε ευγνώμων για τις κόρες της και τόνισε ότι το να τις βλέπει να μεγαλώνουν της δίνει έμπνευση καθημερινά.
«Το να είμαι μαμά δύο υπέροχων κοριτσιών είναι η μεγαλύτερη χαρά της ζωής μου. Το να τις βλέπω να μεγαλώνουν και να γίνονται ευγενικές, γεμάτες περιέργεια και θάρρος μικρές προσωπικότητες με εμπνέει κάθε μέρα. Νιώθω τόσο ευγνώμων για εκείνες, αλλά και για το ότι υπήρξα κι εγώ κόρη με τους καλύτερους γονείς», έγραψε στη δημοσίευσή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Φωτογραφία: NDPPHOTO
