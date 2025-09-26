Ντουέιν Τζόνσον για την ταινία «The Smashing Machine»: Μου άλλαξε τη ζωή, για πρώτη φορά δεν κυνηγούσα το box office

Μπένι Σάφντι, που του «άλλαξε τη ζωή». Ο 53χρονος ηθοποιός The Smashing Machine», ο Ντούειν Τζόνσον μίλησε για τη συμμετοχή του στο φιλμ του, που του «άλλαξε τη ζωή». Ο 53χρονος ηθοποιός είχε γνωρίσει στιγμές αποθέωσης , με τους θεατές να χειροκροτούν εκείνον και τους υπόλοιπους συντελεστές επί 15 λεπτά όρθιοι.

Μετά τη θερμή υποδοχή που του επεφύλαξε το κοινό στο Φεστιβάλ Βενετίας στην πρεμιέρα της ταινίας «Η βιογραφική ταινία, που θα κυκλοφορήσει στις αίθουσες στις 3 Οκτωβρίου, αφηγείται τη ζωή του πρώην ερασιτέχνη παλαιστή Μαρκ Κερ, τον οποίο υποδύεται ο Τζόνσον. Η Έμιλι Μπλαντ εμφανίζεται στο πλευρό του ως η τότε σύζυγος του Κερ, Ντον Στέιπλς, μια αλκοολική γυναίκα από την Αριζόνα.Μιλώντας στο The Graham Norton Show, ο Τζόνσον τόνισε αρχικά πως πρόκειται για τον «ρόλο της ζωής του» και αποκάλυψε ότι χρειάστηκε να «ξεγυμνώσει την ψυχή του» για να συνδεθεί πραγματικά με τον χαρακτήρα. Όπως δήλωσε στον παρουσιαστή Γκρέιχαμ Νόρτον: «Είχε μια απίστευτη ζωή, είναι ο ρόλος της ζωής μου».Συνεχίζοντας, αναφέρθηκε στις αμφιβολίες που είχε για το αν θα κατάφερνε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του ρόλου. «Δεν ήξερα αν ο ρόλος ήταν για μένα ή αν μπορούσα να τον φέρω εις πέρας, αλλά είχα την ευκαιρία και μια μικρή φωνή μέσα μου που μου έλεγε να το κάνω. Για πρώτη φορά δεν κυνηγούσα το box office, και αυτό μου άλλαξε τη ζωή», είπε χαρακτηριστικά.Η συμπρωταγωνίστριά του Έμιλι Μπλαντ που ήταν επίσης καλεσμένη στην εκπομπή δήλωσε για τον Ντουέιν Τζόνσον: «Είναι το ακριβώς αντίθετο από την περσόνα του The Rock που όλοι φαντάζονται – είναι ήσυχος, ντροπαλός, ευγενικός και περίεργος, και έχει ένα απόθεμα ανεξερεύνητων στοιχείων μέσα του».Σε πρόσφατη συνέντευξή του στον Guardian, ο Τζόνσον είχε εξομολογηθεί ότι ήθελε να προκαλέσει πραγματικά τον εαυτό του με τον συγκεκριμένο ρόλο: «Ήθελα όχι μόνο να προκαλέσω τον εαυτό μου αλλά και να ακούσω το ένστικτό μου. Να ανοιχτώ. Και ειλικρινά, φοβόμουν. Δεν είμαι τύπος που κάνει θεραπεία. Έχω κάνει καλές συζητήσεις με θεραπευτές, αλλά δεν είναι το πρώτο πράγμα στο οποίο καταφεύγω. Κρατάω πολλά μέσα μου, όπως πολλοί άντρες, και ξέρω ότι αυτό δεν είναι ό,τι πιο υγιές», ενώ πρόσθεσε: «Μετά σκέφτηκα: "Περίμενε, μπορώ ακόμα να κάνω αυτό που αγαπώ, δηλαδή την υποκριτική. Αλλά αν υπάρχει κάτι πιο βαθύ και πιο ουσιαστικό σε αυτό για μένα;"».