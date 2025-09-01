Ντουέιν Τζόνσον: «Αγνώριστος» για τις ανάγκες της ταινίας «The Smashing Machine» - Πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές του
Ντουέιν Τζόνσον: «Αγνώριστος» για τις ανάγκες της ταινίας «The Smashing Machine» - Πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές του
Ο ηθοποιός εμφανίστηκε ιδιαίτερα αδυνατισμένος για τις ανάγκες του νέου του ρόλου
Η εμφανώς αλλαγμένη εμφάνιση του Ντουέιν Τζόνσον στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας για την πρεμιέρα της ταινίας «The Smashing Machine», όπου πρωταγωνιστεί, προκάλεσε πλήθος σχολίων. Ο Χολιγουντιανός σταρ παρουσιάστηκε αγνώριστος, καθώς έπρεπε να υιοθετήσει μια εντελώς διαφορετική εικόνα για τον ρόλο του θρυλικού μαχητή του MMA, Μαρκ Κερ.
Ο Ντουέιν Τζόνσον έχει καθιερωθεί στο κοινό με την ογκώδη παρουσία του, ενώ συνήθως λαμβάνει μέρος σε παραγωγές δράσης. Αυτή τη φορά ωστόσο, εμφανίστηκε αισθητά πιο αδύνατος, με τη σωματική του διάπλαση εμφανώς αλλαγμένη.
Ο ίδιος δήλωσε ότι επιδίωξε αυτή την αλλαγή για να αποδείξει ότι δεν είναι «παγιδευμένος» στον ρόλο του υπερήρωα δράσης, αλλά μπορεί να ανταποκριθεί και σε απαιτητικούς δραματικούς χαρακτήρες: «Ήθελα να τιμήσω την πραγματική ιστορία του Μαρκ Κερ και να μπω στον κόσμο του με απόλυτη ειλικρίνεια».
Στα social media, οι αντιδράσεις ποικίλλουν, με πολλούς να χαρακτηρίζουν τον ηθοποιό «αγνώριστο» και κάποιους να σχολιάζουν ότι η εμφάνισή του μοιάζει «ψηφιακά επεξεργασμένη». Μάλιστα, πολλοί έκαναν λόγο για χρήση Ozempic, ενώ άλλοι σχολίασαν ότι σταμάτησε να λαμβάνει αναβολικά. «Τι κάνει το Χόλιγουντ σε αυτούς τους ανθρώπους;», έγραψε ένας, ενώ άλλος δικαιόλογησε την απώλεια κιλών, εξηγώντας πως μάλλον οφείλεται στο γεγονός ότι σταμάτησε να γυμνάζεται.
Δείτε το «πριν» και το «μετά»
Παρά τις παρατηρήσεις, η πλειονότητα αναγνώρισε το θάρρος του Ντουέιν Τζόνσον να ρισκάρει νέους ρόλους, επιχειρώντας ερμηνείες με διαφορετική καλλιτεχνική βαρύτητα. «Είχε αδυνατίσει ξανά στην αρχή της δεκαετίας του 2000, υποθέτω λόγω των ρόλων του. Θα το κάνει ξανά και ο κόσμος τον χρειάζεται», έγραψε κάποιος, με άλλον να προσθέτει: «Θέλησε να ασχοληθεί με πιο σοβαρούς ρόλους, μάλλον για αυτό αδυνάτισε».
Δείτε κάποια σχόλια
Dwayne ‘The Rock’ Johnson shocks with new slimmed-down physique after MMA fighter role in ‘The Smashing Machine’ https://t.co/LUA7WnbQg6 pic.twitter.com/2V9RMySZ24— New York Post (@nypost) September 1, 2025
The Rock’s new slimmed-down appearance is going viral pic.twitter.com/U9x9DfDKda— FearBuck (@FearedBuck) September 1, 2025
Dwayne Johnson attends "The Smashing Machine" red carpet during the #VeniceFilmFestival pic.twitter.com/KEgheTn8Hz— Variety (@Variety) September 1, 2025
Η ταινία «The Smashing Machine» αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ηθοποιού, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του τον τίτλο του «ήρωα των blockbusters» και να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε πιο ρεαλιστικές ιστορίες.
