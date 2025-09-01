Ντουέιν Τζόνσον: «Αγνώριστος» για τις ανάγκες της ταινίας «The Smashing Machine» - Πώς αντέδρασαν οι θαυμαστές του

Η ταινία «The Smashing Machine» αναμένεται να σηματοδοτήσει ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του ηθοποιού, ο οποίος δείχνει αποφασισμένος να αφήσει πίσω του τον τίτλο του «ήρωα των blockbusters» και να δοκιμάσει τις δυνατότητές του σε πιο ρεαλιστικές ιστορίες.