Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου έσβησε το τατουάζ που είχε κάνει για την Ιωάννα Τούνη στο χέρι του

Το μοντέλο είχε κάνει τατουάζ το αρχικό του ονόματος της πρώην συντρόφου του και μητέρας του παιδιού του

Γεωργία Κοτζιά
Το τατουάζ που είχε κάνει στο χέρι του, αφιερώνοντάς το στην πρώην σύντροφό του, Ιωάννα Τούνη, έσβησε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου.

Το μοντέλο, που χώρισε με την Instagrammer μετά από δυόμιση περίπου χρόνια σχέσης και την απόκτηση ενός παιδιού, είχε κάνει τατουάζ στο χέρι του το αρχικό του ονόματός της, όπως το έχει στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram (J. Touni).

Όπως φάνηκε μέσα από ένα Instagram story που έκανε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το «J» που κοσμούσε το χέρι του έχει πλέον αλλάξει μορφή και έχει μετατραπεί σε «π», το αρχικό του ονόματος του γιου τους, Πάρη.

Δείτε φωτογραφίες με το τατουάζ «J»
Το νέο Instagram story του Δημήτρη Αλεξάνδρου
Φωτογραφία: NDPPHOTO

Γεωργία Κοτζιά
