Ντακότα Τζόνσον: Με διάφανο φόρεμα εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης
Το ρούχο που επέλεξε η ηθοποιός δεν άφησε πολλά στη φαντασία

Πέννυ Λουπάκη
Μία αποκαλυπτική εμφάνιση επέλεξε να κάνει η Ντακότα Τζόνσον εμφανιζόμενη με ένα διάφανο φόρεμα και χωρίς σουτιέν στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ζυρίχης. Η 35χρονη σταρ του «50 Shades of Grey» έκλεψε τις εντυπώσεις με ένα μακρύ, μπλε φόρεμα με ζιβάγκο, που κατέληγε σε εντυπωσιακή τούλινη φούστα.

Η ηθοποιός ολοκλήρωσε το λουκ της με δύο δαχτυλίδια, αποφεύγοντας τις υπερβολές, ενώ κράτησε το μακιγιάζ της ουδέτερο και τα μαλλιά της σε χαλαρούς κυματισμούς. Η Ντακότα Τζόνσον πόζαρε στο κόκκινο χαλί, πριν ανέβει στη σκηνή για να παραλάβει το βραβείο Golden Eye για τη συνολική της καριέρα στην υποκριτική.

Δείτε φωτογραφίες και posts




Η εμφάνιση αυτή ήρθε λίγο μετά από μια άλλη τολμηρή στιγμή της, όταν κι εμφανίστηκε με διάφανο μαύρο δαντελένιο φόρεμα, στο δείπνο του Kering Foundation στη Νέα Υόρκη.

Η ίδια έχει παραδεχτεί ότι η μόδα ήταν πάντα προσωπική υπόθεση για την ίδια. Σε συνέντευξή της στη Vogue, στο Φεστιβάλ Καννών, θυμήθηκε ότι ως παιδί συνήθιζε να συνθέτει «τα πιο εκκεντρικά λουκ» δοκιμάζοντας τις τουαλέτες της μητέρας της, Μέλανι Γκρίφιθ. Ωστόσο, για τις εμφανίσεις της στο κόκκινο χαλί, η Ντακότα Τζόνσον έχει έναν βασικό κανόνα: «Πρέπει να αισθάνεται καλά μέσα στο φόρεμα».


