Ο Bad Bunny δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του πριν από συναυλία του στο Πουέρτο Ρίκο
Το περιστατικό αποκάλυψε Πορτορικανός δημοσιογράφος
Απειλή κατά της ζωής του δέχτηκε ο Bad Bunny κατά τη διάρκεια παραμονής του στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, για εμφανίσεις που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Ο Πορτορικανός δημοσιογράφος Τζέι Φονσέκα αποκάλυψε το περιστατικό μέσα από το podcast του την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.
«Υπήρξε ένα περιστατικό, συγκεκριμένα στην τελευταία των εμφανίσεών του», είπε ο Φονσέκα. «Υπήρξε μια απειλή θανάτου. Κάποιος στα social media έγραφε ότι θα σκοτώσει τον Bad Bunny. Μοιράζομαι τώρα αυτή την πληροφορία, το ήξερα από τότε, δεν μπορούσα να το πω, αλλά υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας».
Ο Φονσέκα ανέφερε ότι η εκδήλωση ήταν τόσο μεγάλη στο Coliseo de Puerto Rico, στάδιο χωρητικότητας 19.500 θεατών, που χρειάστηκε η παρουσία «ομοσπονδιακής ασφάλειας, του FBI και του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας».
«Υπήρξε ακόμη και παρουσία των μυστικών υπηρεσιών σε κάποια φάση επειδή η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σόνια Σοτομαγιόρ, ήταν εκεί», σημείωσε ο Πορτορικανός δημοσιογράφος.
Δεν είναι σαφές αν το άτομο που έκανε την απειλή συνελήφθη.
Kendall Jenner's ex Bad Bunny received 'credible death threat' during Puerto Rican residency https://t.co/RAKUfPC7i6— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 25, 2025
