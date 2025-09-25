Ο Bad Bunny δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του πριν από συναυλία του στο Πουέρτο Ρίκο
GALA
Bad Bunny απειλή

Ο Bad Bunny δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του πριν από συναυλία του στο Πουέρτο Ρίκο

Το περιστατικό αποκάλυψε Πορτορικανός δημοσιογράφος

Ο Bad Bunny δέχτηκε απειλή κατά της ζωής του πριν από συναυλία του στο Πουέρτο Ρίκο
5 ΣΧΟΛΙΑ
Απειλή κατά της ζωής του δέχτηκε ο Bad Bunny κατά τη διάρκεια παραμονής του στην πατρίδα του, το Πουέρτο Ρίκο, για εμφανίσεις που ολοκληρώθηκαν το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου. Ο Πορτορικανός δημοσιογράφος Τζέι Φονσέκα αποκάλυψε το περιστατικό μέσα από το podcast του την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου.

«Υπήρξε ένα περιστατικό, συγκεκριμένα στην τελευταία των εμφανίσεών του», είπε ο Φονσέκα. «Υπήρξε μια απειλή θανάτου. Κάποιος στα social media έγραφε ότι θα σκοτώσει τον Bad Bunny. Μοιράζομαι τώρα αυτή την πληροφορία, το ήξερα από τότε, δεν μπορούσα να το πω, αλλά υπήρχαν αυξημένα μέτρα ασφαλείας».

Ο Φονσέκα ανέφερε ότι η εκδήλωση ήταν τόσο μεγάλη στο Coliseo de Puerto Rico, στάδιο χωρητικότητας 19.500 θεατών, που χρειάστηκε η παρουσία «ομοσπονδιακής ασφάλειας, του FBI και του υπουργείου Δημόσιας Ασφάλειας».

«Υπήρξε ακόμη και παρουσία των μυστικών υπηρεσιών σε κάποια φάση επειδή η δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου, Σόνια Σοτομαγιόρ, ήταν εκεί», σημείωσε ο Πορτορικανός δημοσιογράφος.

Δεν είναι σαφές αν το άτομο που έκανε την απειλή συνελήφθη.

Ειδήσεις σήμερα:

Με ύμνους υποδέχθηκε ο Τραμπ τον Ερντογάν - Είναι φίλος μου, θα αγοράσει F-16 και F-35, η Τουρκία «κατέκτησε» τη Συρία

«Η ζωή στην Αθήνα είναι δύσκολη, δεν αντέχεται»: Η Δήμητρα και ο Μιχάλης φεύγουν για τον Έβρο

Πάρις Ρούπος μετά την απόλυσή του από την Pizza Fan: Διαστρέβλωσαν τη φύση των αστείων, έχω κινήσει νομικές διαδικασίες
5 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το UNIC Athens φέρνει στην Ελλάδα μια από τις κορυφαίες Σχολές Διοίκησης Επιχειρήσεων παγκοσμίως

Η Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Λευκωσίας προσφέρει  μια φοιτητική εμπειρία παγκόσμιας κλάσης, συνδυάζοντας ακαδημαϊκή αριστεία, καινοτόμα προγράμματα και ισχυρό κοινωνικό αποτύπωμα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης