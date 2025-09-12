Ο Bad Bunny απέφυγε τις συναυλίες στις ΗΠΑ λόγω των μαζικών απελάσεων: «Φοβόμουν ότι θα στοχοποιούσαν το κοινό μου»
O καλλιτέχνης φοβήθηκε πως η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) θα μπορούσε να στοχοποιήσει τους Λατινοαμερικανούς θαυμαστές του
Τους λόγους πίσω από την απόφασή του να μην πραγματοποιήσει συναυλίες στις Ηνωμένες Πολιτείες εξήγησε ο Bad Bunny. Ο Πορτορικανός σούπερ σταρ της ποπ αποκάλυψε ότι η απόφασή του δεν ήταν τυχαία, αλλά εν μέρει αποτέλεσμα ανησυχιών πως η Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής (ICE) θα μπορούσε να στοχοποιήσει τους Λατινοαμερικανούς θαυμαστές του.
Σε συνέντευξή του στο περιοδικό i-D, ο 31χρονος καλλιτέχνης, το πραγματικό όνομα του οποίου είναι Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, παραδέχτηκε ότι η ανησυχία για τις επιχειρήσεις απέλασης στις ΗΠΑ επηρέασε καθοριστικά τον προγραμματισμό του. «Ειλικρινά, ναι», απάντησε όταν ρωτήθηκε αν η επιλογή να εμφανιστεί μόνο στο Πουέρτο Ρίκο σχετιζόταν με το ζήτημα των μαζικών απελάσεων.
«Υπήρχαν πολλοί λόγοι για τους οποίους δεν εμφανίστηκα στις ΗΠΑ και κανένας από αυτούς δεν ήταν η δυσαρέσκεια, έχω εμφανιστεί εκεί πολλές φορές. Όλες οι συναυλίες ήταν επιτυχημένες και απόλαυσα που συνδέθηκα με Λατίνους που ζουν εκεί», δήλωσε. Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η πιθανότητα παρουσίας της ICE έξω από τις συναυλίες του αποτέλεσε σοβαρό παράγοντα ανησυχίας: «Είναι κάτι για το οποίο συζητούσαμε και ανησυχούσαμε πολύ».
Ο Bad Bunny ολοκληρώνει αυτό το Σαββατοκύριακο μια σειρά εμφανίσεων στο Coliseo de Puerto Rico στο Σαν Χουάν, ενώ ετοιμάζεται για την παγκόσμια περιοδεία του με τίτλο Debí tirar más fotos. Η περιοδεία ξεκινά στις 21 Νοεμβρίου από τη Σάντο Ντομίνγκο στη Δομινικανή Δημοκρατία και θα ολοκληρωθεί στις 22 Ιουλίου 2026 στις Βρυξέλλες.
Ο καλλιτέχνης έχει στο παρελθόν επικρίνει ανοιχτά την πολιτική των αμερικανικών αρχών απέναντι στους μετανάστες, που εντάθηκε την περίοδο της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ.
Fear of ICE crackdown prompts Bad Bunny to skip U.S. on his world tourhttps://t.co/LKkYUZJsz6 pic.twitter.com/hKCc8rSjN3— The Washington Times (@WashTimes) September 12, 2025
