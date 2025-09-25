Γιώργος Τσαλίκης για τα σχόλια που δέχεται: Ας μην κρίνουμε από την εμφάνιση, ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι
Μία περιπέτεια υγείας που πέρασε τον ανάγκασε να πάρει κορτιζόνη, πράγμα που επηρέασε το παρουσιαστικό του
Για την εμφάνισή του και τα σχόλια που δέχεται κατά καιρούς μίλησε ο Γιώργος Τσαλίκης. Ο τραγουδιστής βρέθηκε το βράδυ της Τετάρτης 24 Σεπτεμβρίου σε κοσμική εκδήλωση, όπου τον εντόπισαν οι τηλεοπτικές κάμερες. Ο ίδιος δεν δίστασε να αναφερθεί σε όσα πέρασε, με αφορμή μια ερώτηση δημοσιογράφων για τις συνήθειες ομορφιάς του.
Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day», εξήγησε πως προσέχει πολύ τη διατροφή του, ενώ τόνισε πως κανείς δεν θα έπρεπε να κρίνει τον άλλο, λόγω της εμφάνισής του. «Κρέμες δεν βάζω. Μετά την περιπέτεια υγείας που είχα, προσέχω τη διατροφή μου. Έχουν φύγει τα οιδήματα από τις κορτιζόνες. Ας μην κρίνουμε τους ανθρώπους από την εμφάνιση, γιατί ο καθένας μπορεί να περνάει το δικό του ζόρι και το δικό του βάσανο. Η Δώρα "παγώνει" τον χρόνο πάνω μου από μόνη της», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όταν ρωτήθηκε για τον Γρηγόρη Γκουντάρα, με αφορμή τη νέα του εκπομπή και «έπεσε στο τραπέζι» το ενδεχόμενο μίας τηλεοπτικής τους συμφιλίωσης, μετά τηνκόντρα ανάμεσά τους, ο Γιώργος Τσαλίκης ξεκαθάρισε: «Συμφιλίωση; Μα τι συμφιλίωση; Δεν είμαστε εχθροί, ο καθένας βάζει τα όριά του. Αν κάποια στιγμή τα όριά μας συμπίψουν και βρεθούμε ο ένας δίπλα στον άλλο, ίσως να είμαστε καλά».
Από την πλευρά της, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σχολίασε τις δυσκολίες που είχε περάσει ο τραγουδιστής: «Πέρασε δύσκολα με την κορτιζόνη. Είχε ένα θέμα με τη φωνή του και του το γύριζε σε πνευμονία. Όλοι του έλεγαν πως έχει παχύνει και ο άνθρωπος αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας».
