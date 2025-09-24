Τάνια Μπρεάζου: Ένιωθα ότι δεν αξίζω, ότι είμαι κατώτερη επειδή έχω άλλη εθνικότητα
Η τραγουδίστρια μίλησε σε συνέντευξή της για τα  «τραύματα» που της άφησε το bullying

Γεωργία Κοτζιά
Στο πώς την επηρέασε συναισθηματικά το bullying που δέχτηκε στα παιδικά της χρόνια λόγω της ρουμανικής καταγωγής της αναφέρθηκε η Τάνια Μπρεάζου. Η τραγουδίστρια δήλωσε ότι εξαιτίας της λεκτικής βίας που υπέστη από άλλα παιδιά στο σχολείο καλλιεργήθηκε μέσα της ένα αίσθημα κατωτερότητας. Πολλές φορές, πρόσθεσε, αναρωτιόταν αν αξίζει.

«Ήταν λεκτική η βία, υπήρχαν βρισιές του τύπου “να πας από εκεί που ήρθες, δεν παίζουμε με μία Ρουμάνα”. Καταλήγω πάντα στο συμπέρασμα ότι εφόσον τα παιδιά είναι ο καθρέφτης των γονιών, οι γονείς φταίνε», είπε αρχικά για το bullying που δέχτηκε ως παιδί.

Μιλώντας στη διαδικτυακή εκπομπή «Leggit» για τα «τραύματα» που της άφησε το bullying, η Τάνια Μπρεάζου μοιράστηκε: «Τα τραύματα είχαν να κάνουν με το bullying. Αποθηκεύονται στο υποσυνείδητο και είναι πεποιθήσεις που κουβαλάμε μέχρι σήμερα, ότι έχω άλλη εθνικότητα και δεν αξίζω, είμαι κατώτερη από τους άλλους».

Δείτε το βίντεο
LEGIT #12 | Η Τάνια Μπρεάζου ήρθε στην Αθήνα με 50 ευρώ, για να κυνηγήσει το δικό της όνειρο
Η τραγουδίστρια εξομολογήθηκε πως είναι τόσο ενοχική που ορισμένες φορές διερωτάται αν ευθύνεται εκείνη για τη συμπεριφορά άλλων ανθρώπων. «Είμαι πολύ ενοχικός άνθρωπος, το βράδυ πριν κοιμηθώ μπορεί να σκεφτώ “μήπως έκανα κάτι; Μήπως μου μίλησαν έτσι, επειδή εγώ φταίω;”. Μια ενοχικότητα και ένα σύνδρομο κατωτερότητας που δεν το είχα πάνω στη σκηνή. Στον δρόμο ήμουν πολύ down, ενώ στη σκηνή μου έβγαινε τόση αυτοπεποίθηση. Έλεγα ότι θα με κοιτάξουν και θα με θαυμάσουν, γιατί θα τους δώσω την ψυχή μου», σημείωσε.

