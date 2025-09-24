Rina Lipa: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της αδερφής της Dua Lipa - Δείτε βίντεο
Rina Lipa: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της αδερφής της Dua Lipa - Δείτε βίντεο
Η Rina Lipa ασχολείται με τον χώρο του μόντελινγκ
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε πρόσφατα η αδερφή της Dua Lipa, Rina όταν έδωσε το «παρών» σε event μόδας γνωστού σχεδιαστή.
Το μοντέλο βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο show του σχεδιαστή Conner Ives στο πλαίσιο του London Fashion Week. Η Lipa καταγράφηκε από τον φακό με το look της και συγκεκριμένα από την «British Vogue».
Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η αδερφή της Dua Lipa εμφανίζεται με ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο διέθετε βαθύ κόψιμο στο ντεκολτέ. Το ρούχο ξεχώριζε χάρη στα έντονα χρυσά σχέδια που είχε σε διάφορα σημεία, ενώ ολοκληρωνόταν με κρόσια στο κάτω μέρος.
Δείτε το βίντεο από την εμφάνισή της
Δείτε φωτογραφίες της
#DuaLipa's sister, #RinaLipa, arrives at #ConnerIves' #LondonFashionWeek show.Posted by British Vogue on Monday, September 22, 2025
