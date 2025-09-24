Rina Lipa: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της αδερφής της Dua Lipa - Δείτε βίντεο
GALA
Dua Lipa Αδερφή Μοντέλο

Rina Lipa: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της αδερφής της Dua Lipa - Δείτε βίντεο

Η Rina Lipa ασχολείται με τον χώρο του μόντελινγκ

Rina Lipa: Η εντυπωσιακή εμφάνιση της αδερφής της Dua Lipa - Δείτε βίντεο
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μια εντυπωσιακή εμφάνιση πραγματοποίησε πρόσφατα η αδερφή της Dua Lipa, Rina όταν έδωσε το «παρών» σε event μόδας γνωστού σχεδιαστή.

Το μοντέλο βρέθηκε τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου στο show του σχεδιαστή Conner Ives στο πλαίσιο του London Fashion Week. Η Lipa καταγράφηκε από τον φακό με το look της και συγκεκριμένα από την «British Vogue».

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, η αδερφή της Dua Lipa εμφανίζεται με ένα μαύρο φόρεμα, το οποίο διέθετε βαθύ κόψιμο στο ντεκολτέ. Το ρούχο ξεχώριζε χάρη στα έντονα χρυσά σχέδια που είχε σε διάφορα σημεία, ενώ ολοκληρωνόταν με κρόσια στο κάτω μέρος.

Δείτε το βίντεο από την εμφάνισή της

#DuaLipa's sister, #RinaLipa, arrives at #ConnerIves' #LondonFashionWeek show.

Posted by British Vogue on Monday, September 22, 2025


Δείτε φωτογραφίες της



Κλείσιμο


Ειδήσεις σήμερα:

«Φοβόταν ότι θα κατηγορηθεί, είχα να δω τη γιαγιά μου από το 2021» - Τι κατέθεσε ο 28χρονος γιος της 62χρονης που έθαψε τη μητέρα της

Ανεβαίνει σήμερα η θερμοκρασία, αρχίζει σταδιακή πτώση από αύριο - Τι φέρνει ο εμποδιστής Ρεξ

Τι σημαίνει η στροφή 180 μοιρών του Τραμπ στο ζήτημα της Ουκρανίας: Η χρυσή ευκαιρία του Κιέβου και ο ξεκάθαρος κίνδυνος
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης