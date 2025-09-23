Ο Στίβεν Κινγκ αποθεώνει το σίκουελ του Black Phone - «Δεν είναι τόσο καλό όσο το πρώτο, είναι καλύτερο»
Το φιλμ αποτελεί διασκευή του ομότιτλου διηγήματος του Τζο Χιλ, γιου του διάσημου συγγραφέα
Το σίκουελ της ταινίας «Black Phone» αποθέωσε ο Στίβεν Κινγκ με μια ανάρτηση στα social media. Το φιλμ που αναμένεται να κυκλοφορήσει τον Οκτώβριο αποτελεί διασκευή του ομότιτλου διηγήματος που κυκλοφόρησε το 2004 ο Τζο Χιλ, γιος του διάσημου Αμερικανού συγγραφέα.
Όπως σχολίασε ο Κινγκ, η συνέχεια του θρίλερ, με τον Ίθαν Χοκ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, αποδείχτηκε καλύτερη από την πρώτη ταινία. «Δεν είναι τόσο καλό όσο το πρώτο. Είναι καλύτερο», έγραψε χαρακτηριστικά σε δημοσίευσή του στο X.
Το πρώτο φιλμ ακολουθεί «τον 13χρονο Φίνεϊ, ένα ντροπαλό αλλά έξυπνο αγόρι, το οποίο απήχθη από έναν σαδιστή δολοφόνο και παγιδεύεται σε ένα υπόγειo. Όταν ένα αποσυνδεδεμένο τηλέφωνο αρχίζει να χτυπά, ο μικρός ανακαλύπτει ότι μπορεί να ακούσει τις φωνές των προηγούμενων θυμάτων του δολοφόνου».
Η επίσημη σύνοψη του «Black Phone 2» αναφέρει: «Πριν από τέσσερα χρόνια, ο 13χρονος Φιν που σκότωσε τον απαγωγέα του και κατάφερε να δραπετεύσει, έγινε ο μοναδικός επιζών του ''Άρπαγα''. Όμως το αυθεντικό κακό υπερβαίνει τον θάνατο και το τηλέφωνο χτυπά ξανά».
Στο σκηνοθετικό τιμόνι του «Black Phone 2», όπως και στην πρώτη ταινία του 2022, βρίσκεται ο Σκοτ Ντέρικσον. Το σενάριο υπογράφουν και πάλι ο Ντέρικσον μαζί με τον Σι Ρόμπερτ Κάργκιλ βασισμένο στους χαρακτήρες που δημιούργησε ο Τζο Χιλ.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντεμιάν Μπιτσίρ, την Αριάνα Ρίβας, τον Μιγκέλ Μόρα και τον Τζέρεμι Ντέιβις που επιστρέφει στο ρόλο του πατέρα του Finn και της Gwen, Terrence. Η Μάεφ Μπεάτι και ο Γκράχαμ 'Αμπι αποτελούν τις νέες προσθήκες στο καστ.
It’s not as good as the first one.— Stephen King (@StephenKing) September 22, 2025
IT’S BETTER. pic.twitter.com/bEzI6BLeZ9
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τον υποψήφιο για Όσκαρ Ντεμιάν Μπιτσίρ, την Αριάνα Ρίβας, τον Μιγκέλ Μόρα και τον Τζέρεμι Ντέιβις που επιστρέφει στο ρόλο του πατέρα του Finn και της Gwen, Terrence. Η Μάεφ Μπεάτι και ο Γκράχαμ 'Αμπι αποτελούν τις νέες προσθήκες στο καστ.
