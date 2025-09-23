Τάκης Βαμβακίδης για Βασίλη Καρρά: Όσο ανέβαινε η καριέρα του, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν
Τάκης Βαμβακίδης για Βασίλη Καρρά: Όσο ανέβαινε η καριέρα του, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν
Ήταν αγνός και αληθινός φίλος, είπε ο ηθοποιός για τον αείμνηστο τραγουδιστή
Τη σχέση του με τον Βασίλη Καρρά περιέγραψε ο Τάκης Βαμβακίδης κάνοντας λόγο για έναν «αγνό και αληθινό φίλο». Όπως εξήγησε ο ηθοποιός, όσο εξελισσόταν η καριέρα του αείμνηστου τραγουδιστή, εκείνος γινόταν όλο και πιο σεμνός και ταπεινός. Παράλληλα, επισήμανε ότι διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τη σύζυγο του Βασίλη Καρρά.
«Ήταν αγνός, αληθινός φίλος. Είναι συγκλονιστικό αυτό. Όσο ανέβαινε η καριέρα, η δόξα και τα οικονομικά, τόσο πιο απλός και σεμνός γινόταν. Προς το παιδί της η γυναίκα του είναι βράχος σαν να είναι δυο φορές ο Βασίλης εδώ», είπε ο Τάκης Βαμβακίδης στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Τρίτης 23 Σεπτεμβρίου.
Ο ηθοποιός ρωτήθηκε και για τον Μανούσο Μανουσάκη που έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Νοέμβριο, με τον ίδιο να εξομολογείται: «Τον Μανούσο Μανουσάκητον αγαπώ και πονάω πολύ που έφυγε ξαφνικά και δεν έκανε τις δημιουργίες που είχε στο μυαλό του».
Τέλος, ο Τάκης Βαμβακίδης αναφέρθηκε επίσης στην πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του, λέγοντας: «Είχα μεγάλη τύχη, ένιωσα λαχάνιασμα και βήχα και τελικά είχα οξεία πνευμονική εμβολή. 58 λεπτά και με 14 εξετάσεις την διαπίστωσαν. Αμέσως σήμανε συναγερμός. Αμέσως κατάλαβα ότι έχουμε ανηφόρα».
