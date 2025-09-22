Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: «Η ζωή συνεχίζεται αλλά δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι»

Συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου, όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα, πρόσθεσε