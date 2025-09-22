Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: «Η ζωή συνεχίζεται αλλά δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι»
Συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου, όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα, πρόσθεσε
Για τον χαμό της συζύγου του μίλησε ο Τάσος Κωστής, εξηγώντας πώς κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, αλλά και για τη σχέση του με τα εγγόνια του. Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, σε περίπτωση που επέλεγαν να ακολουθήσουν την υποκριτική, παραδέχτηκε ότι δεν θα το ενέκρινε ποτέ.
Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο ηθοποιός αρχικά, αναφέρθηκε στον θάνατο της συζύγου του, ενώ τόνισε πως δεν είναι στις επιθυμίες του να βρει άλλο ταίρι. «Ο πόνος για τον χαμό της συζύγου μου είναι ο ίδιος, απλά όχι τόσο συχνός. Πρέπει να ζήσεις, αλλιώς ανοίγεις έναν τάφο, μπαίνεις μέσα και τελειώνεις. Έχω βρει τα πατήματά μου σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ό,τι έγινε, έγινε. Αν έρθει ένα ταίρι δίπλα μου, καλώς. Αλλά συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου. Όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα», είπε.
Στη συνέχεια, ο Τάσος Κωστής αναφέρθηκε στη σχέση του με τα εγγόνια του και στον τρόπο που βλέπει τη ζωή τους: «Είμαι κοντά στα εγγόνια μου, αλλά παράλληλα και μακριά, είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Τα εγγόνια μου δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά, γι’ αυτά είμαι ο παππούς τους. Αν τα εγγόνια μου με ρωτήσουν για να γίνουν ηθοποιοί, θα τους πω όχι. Όποιος ρωτάει, να μη γίνει. Εγώ ήθελα να γίνω πιλότος στην πολεμική αεροπορία, αλλά δεν είχα… τα μάτια».
