Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: «Η ζωή συνεχίζεται αλλά δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι»
GALA
Τάσος Κωστής υποκριτική Θάνατος

Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: «Η ζωή συνεχίζεται αλλά δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι»

Συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου, όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα, πρόσθεσε

Τάσος Κωστής μετά τον θάνατο της συζύγου του: «Η ζωή συνεχίζεται αλλά δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι»
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ
Για τον χαμό της συζύγου του μίλησε ο Τάσος Κωστής, εξηγώντας πώς κατάφερε να σταθεί ξανά στα πόδια του, αλλά και για τη σχέση του με τα εγγόνια του. Όταν ρωτήθηκε για την αντίδρασή του, σε περίπτωση που επέλεγαν να ακολουθήσουν την υποκριτική, παραδέχτηκε ότι δεν θα το ενέκρινε ποτέ.

Μιλώντας στην εκπομπή «Breakfast@Star», ο ηθοποιός αρχικά, αναφέρθηκε στον θάνατο της συζύγου του, ενώ τόνισε πως δεν είναι στις επιθυμίες του να βρει άλλο ταίρι. «Ο πόνος για τον χαμό της συζύγου μου είναι ο ίδιος, απλά όχι τόσο συχνός. Πρέπει να ζήσεις, αλλιώς ανοίγεις έναν τάφο, μπαίνεις μέσα και τελειώνεις. Έχω βρει τα πατήματά μου σε μεγάλο βαθμό. Η ζωή συνεχίζεται. Δεν θέλω να βρω άλλο ταίρι, ό,τι έγινε, έγινε. Αν έρθει ένα ταίρι δίπλα μου, καλώς. Αλλά συναισθηματικά δεν δίνω κάπου τον εαυτό μου. Όταν έχεις περάσει από το πάθος, τον έρωτα και την αγάπη, τα έχεις περάσει όλα», είπε. 

Δείτε το βίντεο

Στη συνέχεια, ο Τάσος Κωστής αναφέρθηκε στη σχέση του με τα εγγόνια του και στον τρόπο που βλέπει τη ζωή τους: «Είμαι κοντά στα εγγόνια μου, αλλά παράλληλα και μακριά, είναι ελεύθεροι άνθρωποι. Τα εγγόνια μου δεν καταλαβαίνουν τη δουλειά, γι’ αυτά είμαι ο παππούς τους. Αν τα εγγόνια μου με ρωτήσουν για να γίνουν ηθοποιοί, θα τους πω όχι. Όποιος ρωτάει, να μη γίνει. Εγώ ήθελα να γίνω πιλότος στην πολεμική αεροπορία, αλλά δεν είχα… τα μάτια».

Ειδήσεις σήμερα:
Χρυσοχοΐδης: Αστυνομικοί θα περιπολούν μέσα στους καταυλισμούς των Ρομά - Τέλος στην ανοχή

Ανήλικοι έστηναν καρτέρι σε σταθμούς του ΗΣΑΠ και λήστευαν ανυποψίαστους περαστικούς - Η φωτογραφία που τους «πρόδωσε»

Στον Δημήτρη Μελισσανίδη η Εφημερίδα των Συντακτών
Ιωάννα Μαρίνου
11 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης