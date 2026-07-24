Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Μαρκόπουλο

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο

Kινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ της σε αύλειο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.

Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας με υδροφόρες.

Επιπλέον , όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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