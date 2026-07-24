Οι υποψήφιοι μπορούν να εξετάσουν προγράμματα αναγνωρισμένων μη κρατικών πανεπιστημίων, τα οποία λειτουργούν με θεσμικά καθορισμένες προϋποθέσεις εισαγωγής και προσφέρουν σπουδές στην Ελλάδα με διεθνή ακαδημαϊκό προσανατολισμό.
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο
Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε εξωτερικό χώρο εργοστασίου ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο
Kινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα
Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ της σε αύλειο χώρο επιχείρησης με υλικά ανακύκλωσης στο Μαρκόπουλο Αττικής.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας με υδροφόρες.
Επιπλέον , όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 20:30 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες, εθελοντές και 11 οχήματα ενώ συνδρομή παρέχει ο δήμος Μαρκοπούλου - Μεσογαίας με υδροφόρες.
Επιπλέον , όπως σημειώνεται από την Πυροσβεστική για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ανατολικής Αττικής προκειμένου να διερευνήσει τα αίτιά της.
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