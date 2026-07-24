Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό τμήμα Ανω Λιόσια - Αεροδρόμιο - 'Ανω Λιόσια, παραμένουν προβλήματα σε άλλα κομμάτια του δικτύου
ΕΛΛΑΔΑ
Hellenic Train Προαστιακός Κακοκαιρία Διακοπή κυκλοφορίας

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό τμήμα Ανω Λιόσια - Αεροδρόμιο - 'Ανω Λιόσια, παραμένουν προβλήματα σε άλλα κομμάτια του δικτύου

Τα έντονα καιρικά φαινόμα είχαν προκαλέσει προβλήματα στην ηλεκτροδότηση, με αποτέλεσμα να επηρεαστούν όλα τα δρομολόγια - Σύμφωνα με την Hellenic Train αναμένεται να υπάρξουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στο σιδηροδρομικό τμήμα Ανω Λιόσια - Αεροδρόμιο - 'Ανω Λιόσια, παραμένουν προβλήματα σε άλλα κομμάτια του δικτύου
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Αποκαταστάθηκαν στις 20:06 η ηλεκτροδότηση και η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα 'Ανω Λιόσια - Αεροδρόμιο - 'Ανω Λιόσια σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της η Hellenic Train και κατόπιν ενημέρωσης του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση τα προβλήματα εξακολουθούν να παρατηρούνται σε άλλα τμήματα του δικτύου, με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να μην έχει ακόμη ομαλοποιηθεί πλήρως και να αναμένονται καθυστερήσεις στα δρομολόγια.

Τέλος, η Hellenic Train βρίσκεται σε συνεχή συντονισμό και επικοινωνία με τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ - Σιδηρόδρομοι Ελλάδος για την πλήρη αποκατάσταση της κυκλοφορίας του Προαστιακού Σιδηροδρόμου.
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