Τάσος Κωστής: Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος βάζει το όριο του τι είναι «πολιτικά ορθό», αυτό είναι στέρηση ελευθερίας
Τώρα φοβάσαι να μιλήσεις, δεν ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το πεις, υποστήριξε ο ηθοποιός
Την άποψή του για την πολιτική ορθότητα κλήθηκε να εκφράσει ο Τάσος Κωστής. Ο ηθοποιός έκανε λόγο για «στέρηση της ελευθερίας» και αναρωτήθηκε ποιος είναι εκείνος που ορίζει τι θεωρείται πολιτικά ορθό και τι όχι. Σύμφωνα με εκείνον, οι άνθρωποι πλέον φοβούνται να μιλήσουν, καθώς δεν ξέρουν πώς να εκφραστούν χωρίς να παρεξηγηθούν.
«Δεν μπορώ να καταλάβω ποιος βάζει το όριο του τι είναι ''πολιτικά ορθό''. Ποιος το κανονίζει αυτό; Αυτό είναι στέρηση ελευθερίας. Δηλαδή τι θα πάθει ο κοντός αν τον πω κοντό; Και εμένα με έλεγαν ψιλολέλεκα, αλλά τι έπαθα; Έλεος, προς Θεού δηλαδή. Θα φοβόμαστε να μιλήσουμε; Εκεί μας έχουν πάει», είπε σε συνέντευξή του στο περιοδικό Λοιπόν. «Τώρα φοβάσαι να μιλήσεις, δεν ξέρεις τι θα πεις και πώς θα το πεις. Πρέπει να είμαστε ελεύθεροι να εκφραστούμε. Ποιος λοιπόν έχει βάλει τον όρο του ''πολιτικά ορθού''; Αυτό μας στερεί και την ελευθερία του να σκεφτούμε. Οπότε όλη η κοινωνία εγκλωβίζεται, μέχρι να εκραγεί», συμπλήρωσε.
Στην ίδια συνέντευξη, ο Τάσος Κωστής ξεκαθάρισε ότι δεν μετάνιωσε ποτέ που ασχολήθηκε επαγγελματικά με την υποκριτική. Αντιθέτως, μετρώντας πάνω από πενήντα χρόνια στον χώρο, συνεχίζει να αποκτά διαρκώς γνώσεις. Όπως εξήγησε: «Δεν μετάνιωσα που έγινα ηθοποιός. Έμεινα σε αυτή τη δουλειά γιατί την αγάπησα για το περιεχόμενό της και όχι για το περιτύλιγμά της. Δουλεύω μισό αιώνα πλας και κάθε φορά παίρνω καινούργια πράγματα, γιατί όσες ζωές και να έχεις, δεν φτάνουν για να κάνεις όσα έχεις φανταστεί. Η αλήθεια είναι πως ποτέ δεν βίωσα ανεργία. Όταν μπήκα στη δουλειά, δεν ήξερα κανέναν, αλλά χτύπησα χίλιες πόρτες και μετά πάντα δούλευα. Δεν έμεινα ποτέ χωρίς δουλειά».
