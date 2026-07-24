Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία στον Πειραιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Κατέρρευσε σκαλωσιά πολυκατοικίας από την κακοκαιρία στον Πειραιά, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς - Πού διεκόπη η κυκλοφορία
Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (24/7) στον Πειραιά, όταν σκαλωσιά που είχε τοποθετηθεί σε πολυκατοικία επί της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη κατέρρευσε εξαιτίας της κακοκαιρίας που πλήττει τη χώρα, με καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα.
Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς, παρά μόνο για υλικές ζημιές σε οχήματα.
Από την πτώση της σκαλωσιάς διεκόπη η κυκλοφορία από το ύψος της οδού Ομηρίδου Σκυλίτση.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από το σημείο:
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