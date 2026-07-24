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Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό νεκρό
Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό νεκρό
Το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει ξανά για τον τερματισμό του πολέμου - Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal γράφει σε σημερινό ρεπορτάζ της ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν το Ιράν
Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Αραγτσί συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στην περιοχή με τον ομόλογό του του Ομάν, με τον οποίο εξέτασαν λύσεις για την αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.
Σύμφωνα με ιρανικά μμε, μια διπλωματική αντιπροσωπεία του Ομάν έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για να συζητήσει μηχανισμούς για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τρεις πακιστανικές πηγές, το Πακιστάν, με την προτροπή της Κίνας, αναζητά τρόπους για να ξαναρχίσουν οι παγωμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Κάποιες διερευνητικές συζητήσεις έγιναν αυτήν την εβδομάδα όταν ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν Εσκαντάρ Μομεντί επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ - αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψή του στο Πακιστάν μέσα σε δέκα ημέρες.
Ο Μομεντί, που θεωρείται προσκείμενος στους Φρουρούς της Επανάστασης, συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Οι τρεις πηγές τόνισαν πάντως ότι τα εμπόδια για την επανέναρξη των συνομιλιών παραμένουν πολλά.
Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυραύλων και drones, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.
Ο Αραγτσί συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στην περιοχή με τον ομόλογό του του Ομάν, με τον οποίο εξέτασαν λύσεις για την αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.
The head of Iran’s joint military command Major General Abdollahi has vowed to kill one member of the US forces for every Iranian killed.— Al Jazeera English (@AJEnglish) July 24, 2026
🔴 LIVE updates: https://t.co/cRcd5V0wdQ pic.twitter.com/TrHbib0j30
Σύμφωνα με ιρανικά μμε, μια διπλωματική αντιπροσωπεία του Ομάν έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για να συζητήσει μηχανισμούς για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τρεις πακιστανικές πηγές, το Πακιστάν, με την προτροπή της Κίνας, αναζητά τρόπους για να ξαναρχίσουν οι παγωμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Κάποιες διερευνητικές συζητήσεις έγιναν αυτήν την εβδομάδα όταν ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν Εσκαντάρ Μομεντί επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ - αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψή του στο Πακιστάν μέσα σε δέκα ημέρες.
Pakistan is exploring a path toward a resumption of stalled US-Iran talks to end the war following a push initiated by China, Reuters reportshttps://t.co/HQYvl52O5V— Arab News (@arabnews) July 24, 2026
Ο Μομεντί, που θεωρείται προσκείμενος στους Φρουρούς της Επανάστασης, συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Οι τρεις πηγές τόνισαν πάντως ότι τα εμπόδια για την επανέναρξη των συνομιλιών παραμένουν πολλά.
Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ εξαπέλυσαν πλήγματα στο ΙράνΗ αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal γράφει σε σημερινό ρεπορτάζ της ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίποινα κατά της Τεχεράνης.
Exclusive: Bahrain and Kuwait secretly sent jets to attack sites inside Iran, their first direct retaliation against Tehran https://t.co/zt080uVNlk— The Wall Street Journal (@WSJ) July 24, 2026
Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυραύλων και drones, σύμφωνα με το δημοσίευμα.
Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα.
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