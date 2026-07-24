Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό νεκρό
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Αμπάς Αραγτσί Κατάπαυση του πυρός Στενά του Ορμούζ Ομάν Πακιστάν στρατιώτης Μπαχρέιν Κουβέιτ

Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό νεκρό

Το Πακιστάν επιχειρεί να μεσολαβήσει ξανά για τον τερματισμό του πολέμου - Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal γράφει σε σημερινό ρεπορτάζ της ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν το Ιράν

Η Τεχεράνη απειλεί ότι θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό νεκρό
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Η ανώτατη στρατιωτική διοίκηση του Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα σκοτώνει έναν Αμερικανό στρατιώτη για κάθε Ιρανό που σκοτώνεται, μετέδωσε το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί δήλωνε στην κρατική τηλεόραση ότι η χώρα του δεν πρόκειται να αποδεχτεί κατάπαυση του πυρός αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά της σχετικά με τα Στενά του Ορμούζ.

Ο Αραγτσί συζήτησε τηλεφωνικά την κατάσταση στην περιοχή με τον ομόλογό του του Ομάν, με τον οποίο εξέτασαν λύσεις για την αποτροπή της κλιμάκωσης της έντασης, σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το υπουργείο.



Σύμφωνα με ιρανικά μμε, μια διπλωματική αντιπροσωπεία του Ομάν έφτασε σήμερα στην Τεχεράνη για να συζητήσει μηχανισμούς για τη διαχείριση της ναυσιπλοΐας στο Ορμούζ.

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τρεις πακιστανικές πηγές, το Πακιστάν, με την προτροπή της Κίνας, αναζητά τρόπους για να ξαναρχίσουν οι παγωμένες συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου. Κάποιες διερευνητικές συζητήσεις έγιναν αυτήν την εβδομάδα όταν ο υπουργός Εσωτερικών του Ιράν Εσκαντάρ Μομεντί επισκέφθηκε το Ισλαμαμπάντ - αυτή ήταν η δεύτερη επίσκεψή του στο Πακιστάν μέσα σε δέκα ημέρες.



Ο Μομεντί, που θεωρείται προσκείμενος στους Φρουρούς της Επανάστασης, συναντήθηκε με κυβερνητικούς αξιωματούχους και τον αρχηγό του στρατού Ασίμ Μουνίρ. Οι τρεις πηγές τόνισαν πάντως ότι τα εμπόδια για την επανέναρξη των συνομιλιών παραμένουν πολλά.

Το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ εξαπέλυσαν πλήγματα στο Ιράν

Η αμερικανική εφημερίδα Wall Street Journal γράφει σε σημερινό ρεπορτάζ της ότι το Μπαχρέιν και το Κουβέιτ έστειλαν κρυφά μαχητικά αεροσκάφη για να πλήξουν στόχους εντός του Ιράν νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στα πρώτα άμεσα αντίποινα κατά της Τεχεράνης.



Στόχοι ήταν ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως αποθήκες πυραύλων και drones, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα παρείχαν πληροφορίες για τους στόχους και αντιαεροπορική κάλυψη για τα πλήγματα, γράφει επίσης η εφημερίδα.
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