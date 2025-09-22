Μέσα από τα ιδιαίτερα activations που σχεδίασε η Miele, έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε ένα μοναδικό ταξίδι στον κόσμο των γεύσεων, της μουσικής και του mindful living.
Ολική επαναφορά για σίριαλ και τηλεπαιχνίδια
Ολική επαναφορά για σίριαλ και τηλεπαιχνίδια
Σήμερα ουσιαστικά ανοίγει η αυλαία για την απογευματινή και τη βραδινή ζώνη
Από σήμερα η τηλεοπτική πραγματικότητα αλλάζει. Οι καθημερινές πρεμιέρες των τηλεπαιχνιδιών που επιστρέφουν από την προηγούμενη σεζόν αλλά και των σειρών της prime time διαμορφώνουν ένα νέο σκηνικό. Εδώ πλέον θα φανεί ποιος σταθμός θα κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές και στις επιδόσεις των εκπομπών που ήδη προβάλλονται εδώ και μερικές εβδομάδες ή και ημέρες, αφού παραδοσιακά, όταν συμπληρώνεται το παζλ γίνονται και οι τελικές επιλογές ανάλογα και με το πριν αλλά και με το μετά. Σήμερα το πρόγραμμα είναι γεμάτο με το μεγαλύτερο ενδιαφέρον να στρέφεται στα σίριαλ που φέτος μπαίνουν στον ανταγωνισμό με μεγάλες προσδοκίες.
H κωμική σειρά «Γιατί, ρε πατέρα;» κάνει πρεμιέρα στις 22:30 στον ΑΝΤ1. Όταν ο νονός της νύχτας, Λευτέρης Τσατσάνης πεθαίνει, αφήνει πίσω του το απόλυτο χάος. Η κληρονομιά του; Μία χαμένη βαλίτσα με 3 εκατομμύρια ευρώ και ένα κομμωτήριο. Ποιοι πληρώνουν τη νύφη; Πρώτοι απ’ όλους τα τρία ξεχασμένα τέκνα του Τσατσάνη από τρεις διαφορετικούς γάμους, που αγνοούσαν ο ένας την ύπαρξη του άλλου. Πρωταγωνιστούν: Μιχάλης Λεβεντογιάννης, Κωνσταντίνα Μιχαήλ, Ηλίας Βαλάσης.
«Το Σπίτι Δίπλα Στο Ποτάμι» (ALPHA), βασισμένη ομώνυμο best-seller της Λένας Μαντά, κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21:00, με διπλό επεισόδιο."Το Σπίτι Δίπλα στο Ποτάμι" ξετυλίγει το νήμα της ζωής πέντε αδελφών. Η Μελισσάνθη, η Ιουλία, η Ασπασία, η Πολυξένη και η Μαγδαληνή αποχωρίζονται τη θαλπωρή της μητέρας τους, Θεοδώρας, και φεύγουν από το πατρικό τους, οδηγούμενες από τη λαχτάρα να αγγίξουν τη ζωή πέρα από τον ορίζοντα. Μακριά από τη γαλήνη του χωριού, οι αδελφές βαδίζουν σε μονοπάτια γεμάτα συγκρούσεις, θυσίες και ανατροπές. Και κάπου εκεί, το σπίτι δίπλα στο ποτάμι παραμένει μια σιωπηλή μαρτυρία των παιδικών τους ονείρων, περιμένοντας τη στιγμή που θα τις φέρει ξανά κοντά, αντιμέτωπες με το παρελθόν και τις επιλογές τους. Πρωταγωνιστούν οι Κώστας Αποστολάκης, Στεφανία Γουλιώτη Παύλος Ευαγγελόπουλος, Θάνος Λέκκας, Αναστασία Παντούση, Αλέξανδρος Σταύρου, Μαριάννα Τουμασάτου, Βασίλης Χαλακατεβάκης, Μαρία Τζομπανάκη, Πέγκυ Τρικαλιώτη, Γιώργος Χρυσοστόμου.
Το τηλεπαιχνίδι «Deal» επιστρέφει με νέα επεισόδια και τον Γιώργο Θαναηλάκη καθημερινά στις 17:45, ανανεωμένο. Τέλος, στις 18:30, στο MEGA, η Μαρία Μπεκατώρου επιστρέφει με το «Chase» σε νέες, επικές μονομαχίες με «Το Γεράκι», «Το Βουνό», «Η Γυναίκα με τα Μαύρα», «Ο Αδέκαστος Επιθεωρητής» και το «Σούπερ Αγόρι».
Η σειρά των… σειρώνΤο «GRAND HOTEL» (ΑΝΤ1) ανοίγει ξανά τις πόρτες του για το κοινό στις 21:00. Ο 2ος Κύκλος έρχεται με νέες ιστορίες μυστηρίου, δυνατούς και δύσκολους έρωτες, αγωνία, αλλά, κυρίως, αποκαλύψεις μυστικών από το σκοτεινό παρελθόν. Η Αλίκη θρηνεί για τον Πέτρο και το μόνο που της δίνει δύναμη είναι να βρει τον δολοφόνο του. Σύμμαχός της σε αυτή την επίπονη αναζήτηση, ο παλιός φίλος του Πέτρου, ο Άρης, ο οποίος, όμως, κρύβει τον πραγματικό σκοπό της άφιξής του στο Grand Hotel. Ένας νέος έρωτας θα γεννηθεί σιγά-σιγά ανάμεσά τους, αλλά τα εμπόδια θα είναι δύσκολο να ξεπεραστούν. Το Grand Hotel βρίσκεται σε κατάσταση συναγερμού μετά από μία αναπάντεχη καταστροφή και η Κυβέλη θα κάνει τα πάντα για να επιβιώσει και να επαναφέρει την παλιά αίγλη του ξενοδοχείου. Μία εξαφάνιση θα γίνει αφορμή για να βγει στο φως το πιο ένοχο μυστικό του Ρήγα, ο οποίος παραμένει ο απόλυτος κυρίαρχος. Ο Χαραλάμπης έρχεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις και ισχυρά διλήμματα. Ο Χατζημήτρος εισβάλλει στον μαχαλά με πολλές υποσχέσεις, αλλά και κρυφά σχέδια. Στο ξενοδοχείο, προσλαμβάνεται νέος μαιτρ, που έχει ένα καλά κρυμμένο μυστικό. Μια φίλη της Αλίκης έρχεται από το Παρίσι για να τη βρει, αλλά την περιμένει μία μεγάλη έκπληξη. Πρωταγωνιστούν οι Δάφνη Λαμπρόγιαννη, Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, Τάσος Νούσιας, Καλλιόπη Χάσκα, Γιώργος Γεροντιδάκης, Δημήτρης Κίτσος, Δανάη Μιχαλάκη, Κόρα Καρβούνη κ.ά.
Τα παιδία… παίζειΤο «ROUK ZOUK» επιστρέφει για 9η σεζόν στον ΑΝΤ1, με τη Ζέτα Μακρυπούλια και θα υποδέχεται σε νέα ώρα, στις 16:15, παίκτες όλων των ηλικιών. Στο Star, επιστρέφει το «Cash or trash» με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Μοιραράκη, για 5η σεζόν, καθημερινά στις 17:25. Στις 18.25 στο Star για δωδέκατη χρονιά θα γυρίσει «Ο τροχός της τύχης» με τον Πέτρο Πολυχρονίδη στο τιμόνι της παρουσίασης.
