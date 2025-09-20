Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη βρέθηκε σύσσωμη η οικογένεια Βαρδινογιάννη.



Η νύφη εντυπωσίασε με δημιουργία του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου, ένα νυφικό με ανοιχτή πλάτη και σκίσιμο στο μπροστινό μέρος, ολοκληρωμένο με μακρύ πέπλο στα μαλλιά της. Κατά την άφιξή της, οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα και χαμόγελα.





Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία μαζί με τα παρανυφάκια

Το ζευγάρι φτάνει στην εκκλησία

Η νύφη φτάνει στην εκκλησία

Η Αγάπη Πολίτη, μητέρα του γαμπρού και δίπλα της η Όλγα Κεφαλογιάννη

Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Όλγα Κεφαλογιάννη

Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Δούκισσα Νομικού και η Αγάπη Πολίτη

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη με τον Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη

Η Χρυσή Βαρδινογιάννη, αδελφή του γαμπρού

Η Δούκισσα Νομικού

Ο Νίνο Ξυπολυτάς, πρώην σύζυγος της Χρυσής Βαρδινογιάννη

Ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Άννα Μαρία

Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία

Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, πατέρας του γαμπρού

Στον προαύλιο είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, ίδια σύνθεση που στόλιζε και το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε η Κατερίνα Μπιρμπίλη. Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη και η Δούκισσα Νομικού. Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο, προτιμώντας διακριτικό προφίλ στην προσωπική του ζωή. Πρόσφατα είχε εμφανιστεί στον γάμο της αδελφής του, Χρυσής Βαρδινογιάννη, με τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Παράλληλα, είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τα extreme sports και κυρίως το skydiving, όπου έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Η Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου προέρχεται από οικογένεια που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του πολιτισμού και της εκδοτικής δραστηριότητας. Είναι κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα». Σήμερα, συμμετέχει ενεργά στην πορεία του εκδοτικού, προσθέτοντας νέα στοιχεία με έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις ψηφιακές τάσεις.