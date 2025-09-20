Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Σύσσωμη η οικογένεια Βαρδινογιάννη στην εκκλησία - Μετά από δύο χρόνια κοινής πορείας, το ζευγάρι αποφάσισε να επισφραγίσει τη σχέση του με γάμο

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Φωτογραφίες/Βίντεο: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Με τα ιερά δεσμά του γάμου ενώθηκαν σήμερα Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη Παπαδημητρίου. Στην εκκλησία της Αγίας Μαρίνας στην Εκάλη βρέθηκε σύσσωμη η οικογένεια Βαρδινογιάννη.

Η νύφη εντυπωσίασε με δημιουργία του σχεδιαστή Χρήστου Κωσταρέλου, ένα νυφικό με ανοιχτή πλάτη και σκίσιμο στο μπροστινό μέρος, ολοκληρωμένο με μακρύ πέπλο στα μαλλιά της. Κατά την άφιξή της, οι παρευρισκόμενοι την υποδέχθηκαν με παρατεταμένα χειροκροτήματα και χαμόγελα.

Αυτή την ώρα ο γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα

Αυτή την ώρα ο γάμος του Παύλου Βαρδινογιάννη και της Κατερίνας Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα

Στον προαύλιο χώρο του ναού είχε στηθεί εντυπωσιακή πύλη με κόκκινα άνθη και ευκαλύπτους, ίδια σύνθεση που στόλιζε και το αυτοκίνητο με το οποίο έφτασε η Κατερίνα Μπιρμπίλη.

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το ζευγάρι έφτασε στην εκκλησία μαζί με τα παρανυφάκια

Μεταξύ των προσκεκλημένων ήταν ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Άννα Μαρία, η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης και η Δούκισσα Νομικού.

Γάμος Βαρδινογιάννη (1)


Ο γαμπρός, Παύλος Βαρδινογιάννης, γιος του Γιώργου Βαρδινογιάννη και της Αγάπης Πολίτη, δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό χώρο, προτιμώντας διακριτικό προφίλ στην προσωπική του ζωή. Πρόσφατα είχε εμφανιστεί στον γάμο της αδελφής του, Χρυσής Βαρδινογιάννη, με τον Νικόλαο Ντε Γκρες. Παράλληλα, είναι γνωστός για την ενασχόλησή του με τα extreme sports και κυρίως το skydiving, όπου έχει πραγματοποιήσει χιλιάδες άλματα σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Κατερίνα Μπιρμπίλη προέρχεται από οικογένεια που έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα στον χώρο του πολιτισμού και της εκδοτικής δραστηριότητας. Είναι κόρη της συγγραφέως και εκδότριας Αναστασίας Παπαδημητρίου, συνιδιοκτήτριας του ιστορικού εκδοτικού οίκου «Άγκυρα». Σήμερα, συμμετέχει ενεργά στην πορεία του εκδοτικού, προσθέτοντας νέα στοιχεία με έμφαση στη σύνδεση του βιβλίου με τις ψηφιακές τάσεις.

Γάμος Βαρδινογιάννη

Γάμος Βαρδινογιάννη (2)

Γάμος Βαρδινογιάννη (3)

Δείτε φωτογραφίες: 

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το ζευγάρι φτάνει στην εκκλησία
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η νύφη φτάνει στην εκκλησία

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Αγάπη Πολίτη, μητέρα του γαμπρού και δίπλα της η Όλγα Κεφαλογιάννη
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Παύλος Βαρδινογιάννης και η Όλγα Κεφαλογιάννη
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Βαρδής Βαρδινογιάννης, ο Δημήτρης Θεοδωρίδης, η Δούκισσα Νομικού και η Αγάπη Πολίτη
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Χρυσή Βαρδινογιάννη με τον Γιάννη Β. Βαρδινογιάννη
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Χρυσή Βαρδινογιάννη, αδελφή του γαμπρού

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η Δούκισσα Νομικού
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Νίνο Ξυπολυτάς, πρώην σύζυγος της Χρυσής Βαρδινογιάννη

Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Νικόλαος Ντε Γκρες με τη μητέρα του Άννα Μαρία
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Η τέως βασίλισσα Άννα Μαρία
Παντρεύτηκαν Παύλος Βαρδινογιάννης και Κατερίνα Μπιρμπίλη στην Αγία Μαρίνα στην Εκάλη, δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Ο Γιώργος Βαρδινογιάννης, πατέρας του γαμπρού


