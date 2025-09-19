Χρήστος Δάντης: Η φωτογραφία του από τα παλιά - «Το παρελθόν μιλά με ήχους μέσα απ’ τις μνήμες» έγραψε
Χρήστος Δάντης: Η φωτογραφία του από τα παλιά - «Το παρελθόν μιλά με ήχους μέσα απ’ τις μνήμες» έγραψε
Δείτε την ανάρτηση που έκανε ο καλλιτέχνης στο Instagram
Αναδρομή στο παρελθόν έκανε ο Χρήστος Δάντης και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους στα social media μια φωτογραφία από όταν ήταν νεότερος.
Ο τραγουδιστής χρησιμοποιεί συνήθως τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τη δουλειά του, όμως συχνά, δημοσιεύει και υλικό από τη ζωή του, δίνοντας έτσι μια γεύση από αυτή, στους θαυμαστές του.
Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε μία φωτογραφία του από το παρελθόν, όταν ακόμα είχε μακριά μαλλιά. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται με ένα χειλόφωνο και μία κιθάρα στα χέρια του.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, έγραψε: «Το παρελθόν μιλά με ήχους μέσα απ’ τις μνήμες, το μέλλον λάμπει με φως και δίψα για ζωή. Κάθε εικόνα μια μελωδία, και μια υπόσχεση πως η μουσική δεν σταματά, μόνο αλλάζει εποχή».
Δείτε τη δημοσίευση
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
Ο τραγουδιστής χρησιμοποιεί συνήθως τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για τη δουλειά του, όμως συχνά, δημοσιεύει και υλικό από τη ζωή του, δίνοντας έτσι μια γεύση από αυτή, στους θαυμαστές του.
Στη νέα ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Χρήστος Δάντης δημοσίευσε μία φωτογραφία του από το παρελθόν, όταν ακόμα είχε μακριά μαλλιά. Στο εν λόγω στιγμιότυπο, ο τραγουδιστής εμφανίζεται με ένα χειλόφωνο και μία κιθάρα στα χέρια του.
Στη λεζάντα με την οποία συνόδευσε την ανάρτησή του, έγραψε: «Το παρελθόν μιλά με ήχους μέσα απ’ τις μνήμες, το μέλλον λάμπει με φως και δίψα για ζωή. Κάθε εικόνα μια μελωδία, και μια υπόσχεση πως η μουσική δεν σταματά, μόνο αλλάζει εποχή».
Δείτε τη δημοσίευση
Ειδήσεις σήμερα:
Νέο βίντεο από το θανατηφόρο τροχαίο στη Βουλιαγμένης - Αφρενάριστο έπεσε το ΙΧ στο αυτοκίνητο της 64χρονης
Δείχνει το δρόμο για τους μελλοντικούς υπουργούς το ρομπότ Diella που προκάλεσε χάος στη βουλή της Αλβανίας;
Ζήσης για Αργυρό: «Ο Κωνσταντίνος έκανε τα πάντα για να τραγουδήσει αφιλοκερδώς για την Εθνική αλλά έλειπε στο εξωτερικό»
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα