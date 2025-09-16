Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Σε ευχαριστώ»
Η Τζέιμι Λι Κέρτις αποχαιρετά τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ - «Σε ευχαριστώ»
Ο θρυλικός ηθοποιός του αμερικανικού κινηματογράφου έφυγε από τη ζωή στα 89 του χρόνια
Το δικό της «αντίο» στον Ρόμπερτ Ρέντφορντ που έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου σε ηλικία 89 ετών θέλησε να πει η Τζέιμι Λι Κέρτις με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του θρυλικού σταρ του Χόλιγουντ, ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε. Στη λεζάντα που συνόδευε την ανάρτησή της, έγραψε: «Μια ζωή. Οικογένεια, τέχνη, μεταμόρφωση, υπεράσπιση, δημιουργία, παρακαταθήκη. Ευχαριστώ, Ρόμπερτ Ρέντφορντ».
Δείτε την ανάρτησή της
Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ πέθανε στο σπίτι του στη Γιούτα. Όπως ανέφερε ο εκπρόσωπός του σε δήλωσή του, ο ηθοποιός άφησε την τελευταία του πνοή σε ένα μέρος που αγαπούσε και περιτριγυρισμένος από αγαπημένους του ανθρώπους. «Θα μας λείψει πολύ», επισημαίνεται στην ίδια δήλωση.
Ο σπουδαίος ηθοποιός άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του στον αμερικανικό κινηματογράφο συμμετέχοντας σε ταινίες όπως, «Τα Καλύτερά μας Χρόνια», «Οι δύο ληστές», «Το Κεντρί», «Οι μέρες του Κόνδορα», «Όλοι οι άνθρωποι του Προέδρου».
Πέρα από την υποκριτική, ο Ρέντφορντ άφησε τη σφραγίδα του και ως σκηνοθέτης αλλά και ακτιβιστής. Είχε κερδίσει μάλιστα Όσκαρ για την ταινία «Συνηθισμένοι Άνθρωποι», τη σκηνοθεσία της οποίας είχε υπογράψει, ενώ είχε βραβευτεί με χρυσό αγαλματίδιο και για τη συνολική του προσφορά στον κινηματογράφο.
