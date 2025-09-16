Ο Τζέιμς Κάμερον αποκάλυψε ότι γράφει το σενάριο για μια νέα ταινία Terminator
Ο Τζέιμς Κάμερον σε πρόσφατη συνέντευξή του επιβεβαίωσε ότι ετοιμάζει το σενάριο για μια νέα ταινία «Terminator».
Ωστόσο, ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης εξομολογήθηκε ότι δυσκολεύεται να το ολοκληρώσει όχι εξαιτίας έλλειψης ιδεών, αλλά λόγω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας και των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
«Μου έχει ανατεθεί να γράψω μια νέα ιστορία για το Terminator», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κάμερον στο CNN. «Δεν έχω καταφέρει να προχωρήσω πολύ, γιατί δεν ξέρω τι να αφηγηθώ που να μην το ξεπερνά η πραγματικότητα. Ζούμε ήδη σε μια εποχή επιστημονικής φαντασίας», συμπλήρωσε.
Ο σκηνοθέτης, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται και για τα επόμενα μέρη του πολυβραβευμένου «Avatar», επισήμανε το παράδοξο να γράφει για δυστοπίες, όταν τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων μοιάζουν ήδη με σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
Με την άνοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης και την τεταμένη παγκόσμια πολιτική κατάσταση, όπως υποστήριξε, η δημιουργία μιας ιστορίας που να είναι ταυτόχρονα πρωτότυπη και πιστευτή είναι πιο δύσκολη από ποτέ.
Παρά τις δυσκολίες, η δέσμευση του Κάμερον στο franchise, το οποίο ξεκίνησε το 1984, δίνει ελπίδα στους θαυμαστές που περιμένουν το επόμενο κεφάλαιο.
