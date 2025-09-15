Αλίκη Βουγιουκλάκη: Προς πώληση το σπίτι της στην οδό Στησιχόρου για 4 εκατ. ευρώ

«Λόγω Αλίκης και περιοχής, είναι ένα σπίτι που αν το άφηνες εκτός ελέγχου να μπει όποιος να 'ναι, θα είχε ουρά από εδώ έως το Σύνταγμα» είπε ο μεσίτης που έχει αναλάβει την πώληση