Αλίκη Βουγιουκλάκη: Η σπάνια φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγό της, Γιώργο Ηλιάδη

στις αρχές της δεκαετίας του '80, στην Παναγία Γοργοεπήκοο, το εκκλησάκι δίπλα στη Μητρόπολη των Αθηνών. Ο γάμος τους δεν διήρκησε πολύ και μάλιστα αρκετά χρόνια αργότερα η Αλίκη Βουγιουκλάλη είχε μιλήσει δημόσια στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» για τον δεύτερο σύζυγό της.





Μία φωτογραφία με τον δεύτερο σύζυγο της Αλίκης Βουγιουκλάκη Γιώργο Ηλιάδη δημοσιεύτηκε σε λογαριασμό στο Facebook που αναρτά περιεχόμενο με την αείμνηστη ηθοποιό.Οι δύο τους είχαν παντρευτεί κρυφάΌπως αναγράφτηκε αναλυτικά στη λεζάντα της δημοσίευσης που έκανε ο λογαριασμός «Aliki Vougiouklaki Online»: «Ένα σπάνιο κλικ της Αλίκης Βουγιουκλάκη με τον δεύτερο σύζυγό της τον Κύπριο επιχειρηματία, Γιώργο Ηλιάδη, και κατά πολλούς τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής της στο Λονδίνο από τον προσωπικό φωτογράφο και φίλο της εθνικής μας σταρ, Μαρίνο Κουσουμίδη, αρχές της δεκαετίας του '80. Το 1979 παντρεύτηκαν και ένα χρόνο μετά το 1980 πήραν διαζύγιο. Ο γάμος έγινε μυστικά και δεν τον έμαθε κανείς δημοσιογράφος. Το 1993 η Αλίκη αποκάλυψε αυτόν τον γάμο στην εκπομπή "Ενώπιος Ενωπίω'' στον Νίκο Χατζηνικολάου. Για την ιστορία η εκπομπή έκανε ρεκόρ τηλεθέασης, χαρίζοντας στην αστραφτερή ηθοποιό ακόμα ένα ρεκόρ! Όπως χαρακτηριστικά είπε: ''Σας την έσκασα!''». Στις 23 Ιουνίου του 2024, ο Γιώργος Ηλιάδης πέθανε στην Κύπρο σε ηλικία 85 ετών. Ο επιχειρηματίας και δημοσιογράφος μετά από το διαζύγιό του από την ηθοποιό, στη συνέχεια ξαναπαντρεύτηκε την πρώτη του σύζυγο.