Ο Λιούις Καπάλντι ετοιμάζει νέες εμφανίσεις μετά την επιστροφή του στη σκηνή
O τραγουδιστής με το σύνδρομο Tourette είχε κάνει ένα διάλειμμα λίγο μετά την κρίση στο Γκλάστονμπερι το 2023
Νέες εμφανίσεις ετοιμάζει ο Λιούις Καπάλντι μετά την επιστροφή του στη σκηνή, αφού πρόκειται να συμμετάσχει ως κεντρικό όνομα στο BST Hyde Park και στο Roundhay Festival το καλοκαίρι του 2026.
Η ανακοίνωση του 28χρονου καλλιτέχνη έρχεται μετά την εμφάνισή του στο Γκλάστονμπερι τον περασμένο Ιούνιο, όπου ερμήνευσε τραγούδια του στο Pyramid Stage.
Ο Καπάλντι είχε κάνει ένα διάλειμμα λίγο μετά την κρίση που είχε στη σκηνή του Γκλάστονμπερι το 2023, λόγω του συνδρόμου Tourette με το οποίο έχει διαγνωστεί. Τότε, ο Καπάλντι είχε λάβει βοήθεια από το κοινό για να τραγουδήσει την επιτυχία του «Someone You Loved». Αναλογιζόμενος εκείνη τη στιγμή, είχε εκφράσει την επιθυμία να «τελειώσει ό,τι δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει την πρώτη φορά».
Η επιστροφή του σε ζωντανές εμφανίσεις έχει ήδη οδηγήσει σε μια sold-out περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιρλανδία, από την οποία, όπως είπε, εισέπραξε το «πιο απίστευτο, σουρεαλιστικό συναίσθημα».
Τον Σεπτέμβριο του 2022, o Καπάλντι ανακοίνωσε σε ζωντανή μετάδοση στο Instagram ότι είχε επίσημα διαγνωστεί με σύνδρομο Tourette, νευρολογική διαταραχή που χαρακτηρίζεται από ακούσια φωνητικά ή κινητικά τικ.
