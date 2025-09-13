Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η νύφη, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss και μαζί με τη δίδυμη αδελφή της είχαν λάβει μέρος φέτος στον ελληνικό τελικό της Eurovision
Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης, γιος του δημοφιλούς τραγουδιστή Αντύπα, παντρεύτηκε το Σάββατο (13/9) την εκλεκτή της καρδιάς του, Ελένη Ντίνα, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ψυχικό.
Η νύφη, Ελένη Ντίνα, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss και μαζί με τη δίδυμη αδελφή της είχαν λάβει μέρος φέτος στον ελληνικό τελικό της Eurovision, όπου και είχε κερδίσει η Κλαυδία.
Ακολούθησε γλέντι στο μουσείο Οίνου στο Πικέρμι, με τον Τόνι Σφήνο να ξεσηκώνει τους καλεσμένους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την δεξίωση:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή:
Η νύφη, Ελένη Ντίνα, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss και μαζί με τη δίδυμη αδελφή της είχαν λάβει μέρος φέτος στον ελληνικό τελικό της Eurovision, όπου και είχε κερδίσει η Κλαυδία.
Ακολούθησε γλέντι στο μουσείο Οίνου στο Πικέρμι, με τον Τόνι Σφήνο να ξεσηκώνει τους καλεσμένους.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την δεξίωση:
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή:
Ειδήσεις σήμερα
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πλήθος κόσμου στο Καλλιμάρμαρο για τη συναυλία της Άννας Βίσση - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα