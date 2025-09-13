Ο γιος του Αντύπα, Πρόδρομος, παντρεύτηκε την Ελένη Ντίνα των Dinamiss - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Η νύφη, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss και μαζί με τη δίδυμη αδελφή της είχαν λάβει μέρος φέτος στον ελληνικό τελικό της Eurovision

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
Ο Πρόδρομος Μαζλουμίδης, γιος του δημοφιλούς τραγουδιστή Αντύπα, παντρεύτηκε το Σάββατο (13/9) την εκλεκτή της καρδιάς του, Ελένη Ντίνα, σε μια τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Ψυχικό.

Η νύφη, Ελένη Ντίνα, είναι μέλος του συγκροτήματος Dinamiss και μαζί με τη δίδυμη αδελφή της είχαν λάβει μέρος φέτος στον ελληνικό τελικό της Eurovision, όπου και είχε κερδίσει η Κλαυδία.

Ακολούθησε γλέντι στο μουσείο Οίνου στο Πικέρμι, με τον Τόνι Σφήνο να ξεσηκώνει τους καλεσμένους.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την δεξίωση:


Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την τελετή:

Γάμος Πρόδρομου Μαζλουμίδη Ελένης Ντίνα (5)
Γάμος Πρόδρομου Μαζλουμίδη Ελένης Ντίνα (4)
Γάμος Πρόδρομου Μαζλουμίδη Ελένης Ντίνα (3)
Γάμος Πρόδρομου Μαζλουμίδη Ελένης Ντίνα (2)
Γάμος Πρόδρομου Μαζλουμίδη Ελένης Ντίνα (1)

Φωτογραφίες: Παναγιώτης Κουφαλέξης
