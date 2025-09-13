Διπλό γκάλοπ της Marc για το ΘΕΜΑ πριν και μετά τη ΔΕΘ - Η ΝΔ πήρε 1,7 μονάδες και πήγε στο 31%
Η Ν.Δ. προηγείται ξανά σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και στους κεντρώους ψηφοφόρους - Δεύτερο το ΠΑΣΟΚ, ούτε στα μισά της Ν.Δ., τρίτη η Πλεύση, μέσα η Λατινοπούλου, έξω ο Βαρουφάκης και ο Κασσελάκης - Όλη η δημοσκόπηση στο ΘΕΜΑ που κυκλοφορεί την Κυριακή
Στις 1,7 μονάδες προσδιορίζει η Marc το άμεσο κέρδος της Ν.Δ. από την παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, που συνδυάστηκε με την εξαγγελία σημαντικών φορολογικών μέτρων που αγγίζουν περί τα 4 εκατομμύρια πολίτες.
Σε μέτρηση της ίδιας εταιρείας στις 2 Σεπτεμβρίου, η πρόθεση ψήφου για τη Ν.Δ. είχε καταγραφεί στο 25,3%, ενώ στη δημοσκόπηση που ολοκληρώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου, πέντε ημέρες μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στο Βελλίδειο, ανέβηκε στο 27%. Ετσι, η Νέα Δημοκρατία σπάει το φράγμα του 30% στην εκτίμηση ψήφου: με 31% εξασφαλίζει προβάδισμα 17,5 μονάδων από το ΠΑΣΟΚ που μένει στο 13,5% σε μία επτακομματική Βουλή, που θα μπορούσε ωστόσο να γίνει εννιακομματική, αφού το ΜέΡΑ25 και το Κίνημα Δημοκρατίας του Στέφανου Κασσελάκη εμφανίζονται να χάνουν οριακά το εισιτήριο για την είσοδο στη Βουλή. Παρά το γεγονός ότι από τις απαντήσεις στη δημοσκόπηση προκύπτει ένα μεγάλο έλλειμμα πληροφόρησης για τα μέτρα της ΔΕΘ -για παράδειγμα, ένας στους τρεις πολύτεκνους δηλώνει ότι τον αφορά ελάχιστα ή... καθόλου η μείωση των φορολογικών συντελεστών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών κάθε οικογένειας-, αυτοί που αναγνωρίζουν ότι ευνοούνται από αυτά, έστω και λίγο, ξεπερνούν ως και κατά 30 μονάδες τα ποσοστά της Ν.Δ. Για παράδειγμα, οι μισθωτοί του δημοσίου τομέα δηλώνουν σε ποσοστό 61,2% ότι ευνοούνται, όπως και οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα σε ποσοστό 48,9%.
Δείτε αναλυτικά τους πίνακες και όλη τη δημοσκόπηση στο ΘΕΜΑ που κυκλοφορεί την Κυριακή
