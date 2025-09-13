Οι σπουδές στο BCA College στο Business και το Digital Marketing δίνουν στους νέους το «εισιτήριο» για να μπουν δυνατά σε μια αγορά που αλλάζει συνεχώς, να ξεχωρίσουν, και να φτιάξουν το δικό τους μέλλον
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Έρευνα του Λιμενικού με εντολή Κικίλια για κόλπο με υαλοκαθαριστήρες από Ρομά στο λιμάνι της Αρκίτσας
Πολίτης ήρθε σε αντιπαράθεση με λιμενικό για την κατάσταση που επικρατεί εκεί
Με απόφαση του υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλη Κικίλια και κατόπιν εντολής του διοικητή της 2ης Περιφέρειας του Λιμενικού Σώματος διατάχθηκε η άμεση διενέργεια διοικητικής διερεύνησης από τη Λιμενική Αρχή Στυλίδας αναφορικά με ενέργειες από Ρομά που προσεγγίζουν οδηγούς στο λιμάνι της Αρκίτσας και τους λένε ότι δήθεν έχουν πρόβλημα στους υαλοκαθαριστήρες.
Η έρευνα αφορά και την αντιπαράθεση μεταξύ πολίτη και λιμενικού.
Η υπόθεση ήρθε στη δημοσιότητα έπειτα από ανάρτηση σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης.
Πολίτης σε βίντεο που ανέβασε δείχνει ότι οι Ρομά προσποιούνται πως χάλασαν οι υαλοκαθαριστήρες των οδηγών και ζητούν υπέρογκα πόσα αφού τους αλλάξουν.
Ο ίδιος υποστηρίζει ότι πιέζουν κυρίως γυναίκες οδηγούς που είναι μόνες.
«Απορώ τι κάνει το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που χρυσοπληρώνουμε», αναφέρει στην ανάρτησή του.
