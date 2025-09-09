Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή, είχε «αστέρι» μέσα της
Ακόμα και στις φωτογραφίες από το σχολείο είχε μια λάμψη, το καλλιέργησε λοιπόν αυτό, πρόσθεσε η ηθοποιός
Στην προσωπικότητα της Αλίκης Βουγιουκλάκη αναφέρθηκε η Έφη Πίκουλα, υποστηρίζοντας πως ανέκαθεν ήταν ξεχωριστή. Βλέποντας κανείς φωτογραφίες της αείμνηστης σταρ του ελληνικού κινηματογράφου από το σχολείο, υποστήριξε η ίδια, μπορεί να καταλάβει ότι είχε μια λάμψη από την παιδική της ακόμα ηλικία.
«Αναπολώ τον Τάκη Βουγιουκλάκη, τον άντρα μου και την Αλίκη. Όπως και τη μητέρα μου και τον πατέρα μου. Πολύ την Αλίκη, μας λείπει η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Πιστεύω ότι γεννήθηκε ξεχωριστή, είχε αστέρι μέσα της. Ακόμα και από φωτογραφίες που βλέπεις από το σχολείο, είχε μια λάμψη. Το καλλιέργησε, λοιπόν, αυτό και έγινε αυτή που έγινε. Μοναδική», είπε χαρακτηριστικά η ηθοποιός και χήρα του Τάκη Βουγιουκλάκη στην εκπομπή «ΠΟΠ Μαγειρική», το απόγευμα της Τρίτης 9 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το σχετικό απόσπασμα μετά το 07:40
Σε άλλο σημείο της εκπομπής, η Έφη Πίκουλα θυμήθηκε τις στιγμές που περνούσε μαζί με την Αλίκη Βουγιουκλάκη, μαγειρεύοντας στο εξοχικό της στον Θεολόγο. «Ήμασταν πολύ κοντά και μαγείρευε κιόλας η Αλίκη, βέβαια, μαγειρεύαμε και μαζί στον Θεολόγο. Δεν υπήρχε, βέβαια, περίπτωση να μπεις στο σπίτι της και να μην γευτείς ό,τι είχε κάνει η μαγείρισσα. Και η πεθερά μου, περισσότερο, μαγείρευε πάντα. Έκανε μια ωραία μακαρονάδα, η μακαρονάδα της Αλίκης, τη λέγαμε», σημείωσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
