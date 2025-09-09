Ο Μπίλι Πόρτερ αναρρώνει από σηψαιμία – Ακυρώθηκαν οι εμφανίσεις του στο Μπρόντγουεϊ

Μπίλι Πόρτερ τη συμμετοχή του σε παράσταση του Μπρόντγουεϊ, καθώς νοσηλεύτηκε με σηψαιμία.

Για λόγους υγείας ακύρωσε οΟ βραβευμένος με Tony ηθοποιός αναρρώνει, έπειτα από μία σοβαρή περιπέτεια που είχε με την υγεία του.Η ξαφνική αυτή εξέλιξη αναγκάζει τους παραγωγούς να ρίξουν πρόωρα αυλαία στην επιτυχημένη παραγωγή του μιούζικαλ «Καμπαρέ», στην οποία ο Πόρτερ είχε τον πρωταγωνιστικό ρόλο.Η επίσημη ανακοίνωση έγινε την Κυριακή 7 Σεπτεμβρίου από τους παραγωγούς της παράστασης, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι ο ηθοποιός βρίσκεται σε διαδικασία ανάρρωσης. «Οι γιατροί του είναι βέβαιοι ότι θα αναρρώσει πλήρως, αλλά τον συμβούλεψαν να ακολουθήσει ένα ήρεμο πρόγραμμα τις επόμενες δύο εβδομάδες» ανέφεραν χαρακτηριστικά.Τον περασμένο Ιούλιο, οκαι η δύο φορές υποψήφια για Olivier Μαρίσα Γουάλας ανέλαβαν τους πρωταγωνιστικούς ρόλους του Emcee και της Sally Bowles αντίστοιχα, διαδεχόμενοι τον Όρβιλ Πεκ και την Εύα Νομπλεζάντα. Πρόκειται για την ίδια παραγωγή του μιούζικαλ, που ανέβηκε με μεγάλη επιτυχία στο Λονδίνο και σάρωσε τα βραβεία Ολίβιε το 2022, με τους Έντι Ρέντμεϊν και Τζέσι Μπάκλεϊ στους πρωταγωνιστικούς ρόλους.Παρά τη μεγάλη αναγνώριση που έλαβε αρχικά η παράσταση, στη συνέχεια καταγράφηκε μείωση στις πωλήσεις εισιτηρίων. Σύμφωνα με τους «New York Times», οι εβδομαδιαίες εισπράξεις της παράστασης έφτασαν στο υψηλότερο σημείο των 2 εκατομμυρίων δολαρίων τον Μάιο του 2024, αλλά έπεσαν στα 505.142 δολάρια στο τέλος Αυγούστου. Ως αποτέλεσμα, η παράσταση θα ρίξει αυλαία με αρνητικό πρόσημο στις 21 Σεπτεμβρίου, αντί για τις 19 Οκτωβρίου.Ο παραγωγός Άνταμ Σπιρς δήλωσε ότι αυτή ήταν μια «δύσκολη απόφαση». Συγκεκριμένα είπε: «Ο Μπίλι ήταν ένας εξαιρετικός Emcee, φέρνοντας το χαρακτηριστικό του πάθος και το αξιόλογο ταλέντο του. Ευχόμαστε στον Μπίλι ταχεία ανάρρωση και ανυπομονώ να συνεργαστώ ξανά μαζί του στο άμεσο μέλλον». Οι Μάρτι Λότερ και Ντέιβιντ Μερίνο θα μοιραστούν τον ρόλο του Πόρτερ στις τελευταίες παραστάσεις, σύμφωνα με τον «Guardian».: Shutterstock