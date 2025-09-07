Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο κάνει διακοπές με τον σύντροφό της στο Μαλιμπού - Τα στιγμιότυπα με φόντο το ηλιοβασίλεμα
Το μοντέλο μοιράστηκε φωτογραφίες από τις διακοπές με τους θαυμαστές του
Mε φόντο το ηλιοβασίλεμα φωτογραφήθηκε η Αλεσάντρα Αμπρόσιο κατά τη διάρκεια των διακοπών της με τον σύντροφό της, Μπακ Πάλμερ. Το μοντέλο δημοσίευσε στα social media μια σειρά από φωτογραφίες στο Μαλιμπού.
Η ίδια έχει πολύ καλή σχέση με το Instagram και το χρησιμοποιεί συχνά, για να μοιράζεται υλικό από τη ζωή της με τους διαδικτυακούς της φίλους. Αυτή τη φορά, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο ανάρτησε στιγμιότυπα με την ίδια να ποζάρει με ένα λευκό μπικίνι.
Στις φωτογραφίες εμφανίζεται μέσα στη θάλασσα, με φόντο τα αφρισμένα κύματα και τον ήλιο που δύει. Σε μία από τις εικόνες, η Αλεσάντρα Αμπρόσιο φαίνεται να ανταλλάζει ένα φιλί με τον αγαπημένο της. Στη λεζάντα που συνοδεύει την ανάρτησή της, το μοντέλο έγραψε: «Όσο πιο καλά γίνεται».
