Ο Τζον Σουάμπ αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία του «Fast and Loose» του Netflix με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ
Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο
Τη σκηνοθεσία του θρίλερ «Fast and Loose» του Netflix, με πρωταγωνιστή τον Γουίλ Σμιθ, ανέλαβε ο Τζον Σουάμπ σύμφωνα με το Deadline. Η επιλογή του δημιουργού του «King Ivory» έρχεται μετά την αποχώρηση του Μάικλ Μπέι, ο οποίος εγκατέλειψε την παραγωγή τον Αύγουστο λόγω «δημιουργικών διαφορών».
Στην ταινία, ο Γουίλ Σμιθ υποδύεται έναν άντρα που ξυπνά στην Τιχουάνα χωρίς μνήμη και σταδιακά ανακαλύπτει ότι ζούσε διπλή ζωή, ως μυστικός πράκτορας της CIA, αλλά και ως αρχηγός συμμορίας. Το σενάριο υπογράφουν οι Τζο και Έριχ Χόμπερ, Ντέιβιντ Κάλαχαμ και Έρικ Πίρσον.
Παραγωγός θα είναι ο Τζέρι Μπρουκχάιμερ, γνωστός για το franchise «Bad Boys», που συνεργάζεται ξανά με τον Γουίλ Σμιθ. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο ίδιος ο σταρ μέσω της Westbrook Studios, καθώς και οι Ντέιβιντ Λιτς και Κέλι ΜακKόρμικ για την 87North.
Η ανάθεση στον Σουάμπ έγινε υπό ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα, καθώς το Netflix θέλει να τηρήσει το πρόγραμμα της παραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του Σμιθ. Τα γυρίσματα έχουν προγραμματιστεί να ξεκινήσουν τον Οκτώβριο.
Will Smith’s ‘Fast & Loose’ Finds New Director in John Swab https://t.co/Kywqs7kQPr via @filmofilia— FilmoFilia (@filmofilia) September 5, 2025
