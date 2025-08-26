Ο Γουίλ Σμιθ κατηγορείται για δημιουργία βίντεο με AI από συναυλία του: «Γιατί το κοινό είναι ψεύτικο;» του γράφουν
Οι θαυμαστές του καλλιτέχνη αμφισβητούν στα social media την αυθεντικότητα βίντεο που ανάρτησε ο ίδιος
Για τη χρήση AI σε πρόσφατο βίντεό του στα social media κατηγορείται ο Γουίλ Σμιθ, με τους θαυμαστές του να κάνουν λόγο ότι παρουσιάζονται πρόσωπα σε συναυλία του, που ενδέχεται να αποτελούν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης.
Ο 56χρονος καλλιτέχνης ξεκίνησε τη βρετανική περιοδεία του «Based on a True Story» το Σάββατο 24 Αυγούστου στο Σκάρμπορο, προκειμένου να προωθήσει το νέο του άλμπουμ με τον ίδιο τίτλο.
Ωστόσο, ένα βίντεο στο επίσημο κανάλι του στο YouTube και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τίτλο «η αγαπημένη μου στιγμή από την περιοδεία είναι να σας βλέπω από κοντά. Ευχαριστώ που με βλέπετε κι εσείς», έγινε viral, καθώς οι θαυμαστές του ισχυρίστηκαν στα social media ότι χρησιμοποιεί πλάνα που δημιουργήθηκαν με AI: θολές φιγούρες και περίεργα σχηματισμένα χέρια, ορισμένα με έξι δάχτυλα.
Δείτε το βίντεο
Επίσης, μία γυναίκα εμφανίζεται να κρατάει μια αφίσα, αλλά το περιβραχιόνιο μιας άλλης γυναίκας πίσω της φαίνεται πάνω στον καρπό της. «Γιατί το κοινό είναι ψεύτικο;» έγραψε κάποιος στα σχόλια και «ντροπή και αστείο», πρόσθεσε κάποιος άλλος. «Φανταστείτε να είστε τόσο πλούσιοι και διάσημοι και να χρειάζεται να χρησιμοποιήσετε πλάνα AI του κοινού σε βίντεό σας. Τραγικό. Παλιά ήσουν cool», ήταν ένα ακόμη σχόλιο.
Οι παρατηρήσεις κάτω από το βίντεο δεν έμειναν εκεί: «Ψεύτικο κοινό AI», «το κοινό είναι AI, λολ» και «δεν είναι μόνο ότι αυτό είναι φριχτό να το κοιτάς λόγω της χαμηλής ποιότητας και της ενίσχυσης με AI, αλλά υπάρχουν επίσης ενδιάμεσα σκηνές που είναι εμφανώς δημιουργημένες από AI» ήταν μερικά άλλα σχόλια. «Άγιο AI... Δεν είναι καν καλή απόδοση AI, αμέσως καταλαβαίνεις ότι είναι ψεύτικο...» πρόσθεσε κάποιος άλλος.
Ο Γουίλ Σμιθ κυκλοφόρησε το πρώτο του άλμπουμ μετά από δύο δεκαετίες, το «Based on a True Story», τον Μάρτιο. Η περιοδεία του στο Ηνωμένο Βασίλειο συνεχίστηκε στο Κάρντιφ τη Δευτέρα 25 Αυγούστου, με μελλοντικές εμφανίσεις να είναι προγραμματισμένες στο Μάντσεστερ, το Λονδίνο και το Γουλβερχάμπτον.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
