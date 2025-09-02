Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες





Γκαλ Γκαντότ δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Γκαντότ συνεχίζει τα μπάνια της.





Στην Κύπρο κάνει διακοπές ηΗ ηθοποιός υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με καλοκαιρινή διάθεση, καθώς όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, ηΗ ίδια αποκάλυψε πως βρίσκεται στην Πάφο και μάλιστα εξέφρασε την αγάπη της για την Κύπρο μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κύπρο σ' αγαπώ» σημείωσε.