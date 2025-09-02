Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες
Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη θάλασσα
Στην Κύπρο κάνει διακοπές η Γκαλ Γκαντότ δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την απόδρασή της.
Η ηθοποιός υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με καλοκαιρινή διάθεση, καθώς όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Γκαντότ συνεχίζει τα μπάνια της.
Η ίδια αποκάλυψε πως βρίσκεται στην Πάφο και μάλιστα εξέφρασε την αγάπη της για την Κύπρο μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κύπρο σ' αγαπώ» σημείωσε.
