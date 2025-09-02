Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες
GALA
Γκαλ Γκαντότ Κύπρος Διακοπές

Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες

Η ηθοποιός μοιράστηκε στιγμιότυπα από τη θάλασσα

Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες
8 ΣΧΟΛΙΑ
Στην Κύπρο κάνει διακοπές η Γκαλ Γκαντότ δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από την απόδρασή της.

Η ηθοποιός υποδέχτηκε τον Σεπτέμβριο με καλοκαιρινή διάθεση, καθώς όπως φαίνεται από τα στιγμιότυπα που κοινοποίησε την Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Γκαντότ  συνεχίζει τα μπάνια της.

Η ίδια αποκάλυψε πως βρίσκεται στην Πάφο και μάλιστα εξέφρασε την αγάπη της για την Κύπρο μέσα από τη λεζάντα της ανάρτησής της: «Κύπρο σ' αγαπώ» σημείωσε.

Δείτε την ανάρτησή της

Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες


Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες
Η Γκαλ Γκαντότ κάνει διακοπές στην Κύπρο - Δείτε φωτογραφίες


Ειδήσεις σήμερα:

Η ακτινογραφία της μαφίας της Κρήτης: Ο Αρχηγός, ο «Αυστραλός», ο «Μικρός» και οι τρεις υποομάδες - Πήραν με εκβιασμούς εκκλησιαστική περιουσία €1,5 εκατ.

Μυστήριο με 22χρονο που πέθανε στο νοσοκομείο Κορίνθου αφού μεταφέρθηκε με τραύμα στο λαιμό από μαχαίρι

Σι, Πούτιν και Ερντογάν κατά της Δύσης - Τα μηνύματα της συνάντησης του Ρώσου προέδρου με τον Τούρκο ομόλογό του στη Σύνοδο της Σαγκάης
8 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης