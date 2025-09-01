Δήμητρα Ματσούκα για τα social media: Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή είναι συνειδητή
GALA
Δήμητρα Ματσούκα Social media

Δήμητρα Ματσούκα για τα social media: Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή είναι συνειδητή

Πιστεύω πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής, πρόσθεσε η ηθοποιός

Δήμητρα Ματσούκα για τα social media: Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή είναι συνειδητή
Την απόφασή της να κρατά αποστάσεις από τα social media, καθώς αποτελεί μια συνειδητή της απόφαση, σχολίασε η Δήμητρα Ματσούκα

Η ηθοποιός διατηρεί λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως εξήγησε όμως επιλέγει το περιεχόμενο που θα μοιραστεί με τους ακολούθους της.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τόνισε ότι δεν νιώθει άνετα να αναρτά προσωπικές της στιγμές, ενώ ακόμα και από τις επαγγελματικές της φωτογραφήσεις δεν δημοσιεύει συχνά σχετικό υλικό.

Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε:  «Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή στα social media είναι συνειδητή. Πιστεύω πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής, γιατί θέλω όσο μπορώ - γιατί δεν είναι εύκολο από την ανθρώπινη φύση και από τη δουλειά που κάνουμε - να αντισταθώ σε όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια κάνω φωτογραφήσεις σε περιοδικά και θα ανεβάσω μόνο τη μία. Όλο αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες μου φαίνεται αστείο, θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν το έκανα. Μου αρέσουν οι ηθοποιοί που τους βλέπω κυρίως μέσα από τους ρόλους τους και δεν ξέρω κάθε στιγμή της ζωής τους».

Όσο για τις πλατφόρμες που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην καθημερινότητά της, παραδέχτηκε:  «Μπαίνω στο Facebook και μου αρέσει πολύ το TikTok».

Δείτε το βίντεο

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης