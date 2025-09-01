Δήμητρα Ματσούκα για τα social media: Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή είναι συνειδητή
Πιστεύω πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής, πρόσθεσε η ηθοποιός
Την απόφασή της να κρατά αποστάσεις από τα social media, καθώς αποτελεί μια συνειδητή της απόφαση, σχολίασε η Δήμητρα Ματσούκα.
Η ηθοποιός διατηρεί λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως εξήγησε όμως επιλέγει το περιεχόμενο που θα μοιραστεί με τους ακολούθους της.
Σε συνέντευξη που παραχώρησε τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «Πρωίαν σε είδον», τόνισε ότι δεν νιώθει άνετα να αναρτά προσωπικές της στιγμές, ενώ ακόμα και από τις επαγγελματικές της φωτογραφήσεις δεν δημοσιεύει συχνά σχετικό υλικό.
Συγκεκριμένα, η Δήμητρα Ματσούκα ανέφερε: «Η απόφασή μου να μην είμαι ενεργή στα social media είναι συνειδητή. Πιστεύω πολύ στην αξία της προσωπικής στιγμής, γιατί θέλω όσο μπορώ - γιατί δεν είναι εύκολο από την ανθρώπινη φύση και από τη δουλειά που κάνουμε - να αντισταθώ σε όλη αυτή τη ματαιοδοξία και τον ναρκισσισμό. Είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς και δεν θέλω να το κάνω αυτό. Όλα αυτά τα χρόνια κάνω φωτογραφήσεις σε περιοδικά και θα ανεβάσω μόνο τη μία. Όλο αυτό το πράγμα με τις φωτογραφίες μου φαίνεται αστείο, θα έπεφτα χαμηλά στα μάτια μου αν το έκανα. Μου αρέσουν οι ηθοποιοί που τους βλέπω κυρίως μέσα από τους ρόλους τους και δεν ξέρω κάθε στιγμή της ζωής τους».
Όσο για τις πλατφόρμες που αφιερώνει περισσότερο χρόνο στην καθημερινότητά της, παραδέχτηκε: «Μπαίνω στο Facebook και μου αρέσει πολύ το TikTok».
