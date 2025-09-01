Ευρυδίκη: «Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή» έγραψε ο Μπομπ Κατσιώνης για τα έξι χρόνια από τον γάμο τους

ρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να ζητήσει τίποτα περισσότερο από τη ζωή, παρά μόνο να συνεχίσουν να γιορτάζουν για πολλές ακόμη δεκαετίες. Τέλος, σημείωσε με χιούμορ πως η Ευρυδίκη είναι ο πιο αυστηρός αλλά και πολύτιμος κριτής σε κάθε επαγγελματική του δουλειά:

Κλείσιμο