Ευρυδίκη: «Την περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή» έγραψε ο Μπομπ Κατσιώνης για τα έξι χρόνια από τον γάμο τους
Ο μουσικός ανάρτησε τη φωτογραφία από την πρώτη του συνάντηση με αφορμή την επέτειό τους
Επέτειο για τα έξι χρόνια από τον γάμο τους γιόρτασαν η Ευρυδίκη και ο σύζυγός της, Μπομπ Κατσιώνης, με τον μουσικό να δηλώνει πως περίμενε «σχεδόν σε όλη του τη ζωή» να συναντηθούν.
Την Κυριακή 31 Αυγούστου, ο Μπομπ Κατσιώνης ανάρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Facebook τρεις διαφορετικές φωτογραφίες του με την τραγουδίστρια: μια από την πρώτη τους συνάντηση, μία δεύτερη από τον γάμο τους και μια τρίτη, η οποία τραβήχτες εχθές.
Ο μουσικός με αφορμή τα έξι χρόνια γάμου του με την Ευρυδίκη, δήλωσε ότι δίπλα της βρήκε τον άνθρωπο που του προσφέρει αγάπη, σιγουριά, έμπνευση και ασφάλεια. Τόνισε πως τη θεωρεί «την αγαπημένη του τραγουδίστρια και γυναίκα», περιέγραψε τα ταξίδια και τις στιγμές που μοιράστηκαν μαζί, ενώ ανέφερε ότι γνώρισε χάρη σε εκείνη μια δεύτερη οικογένεια στην Κύπρο.
Όπως σημείωσε: «Από την πρώτη φωτογραφία, δέκα χρόνια πριν μέχρι τη δεύτερη πριν έξι χρόνια, μέχρι το σήμερα, αυτό που διαπίστωσα είναι απλά το χαμόγελο. Και αυτό ήρθε μέσα από δέκα χρόνια με έναν άνθρωπο που τον περίμενα σχεδόν σε όλη μου τη ζωή σαν να μας είχα δώσει ένα μυστικό/καρμικό ραντεβού. Το να βρεις λοιπόν τον άνθρωπο που θα σε κάνει να νιώθεις σιγουριά, αγάπη, έμπνευση, να σε σπρώχνει να γίνεις καλύτερος και κυρίως να νιώθεις εμπιστοσύνη και ασφάλεια μέσα στο σπίτι σου είναι σχεδόν ακατόρθωτο αν όχι υπερβολικά σπάνιο, και εγώ το βρήκα στην "αγαπημένη μου τραγουδίστρια/γυναίκα" όπως της είχα γράψει σε εκείνο το αριστουργηματικό πρώτο πεσιματικό email».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε ότι δεν θα μπορούσε να ζητήσει τίποτα περισσότερο από τη ζωή, παρά μόνο να συνεχίσουν να γιορτάζουν για πολλές ακόμη δεκαετίες. Τέλος, σημείωσε με χιούμορ πως η Ευρυδίκη είναι ο πιο αυστηρός αλλά και πολύτιμος κριτής σε κάθε επαγγελματική του δουλειά: «Μαζί της γνώρισα και μια υπέροχη δεύτερη οικογένεια στην Κύπρο, ταξιδέψαμε, φάγαμε ήπιαμε σε τέλεια μέρη, είδαμε 87 χιλιάδες ταινίες και με λίγα λόγια πραγματικά δεν μπορώ να ζητήσω τίποτα άλλο από τη ζωή μου, εκτός από μερικές ακόμα δεκαετίες να έχουμε να γιορτάζουμε. Ευρυδίκη για πάντα. Το feedback της σε κάθε μου δουλειά είτε παραγωγή, μίξη, είτε βιντεοκλίπ, είτε απλά ένα cover video είναι απάνθρωπα σκληρό. Μακάρι να είχαν όλοι έναν τέτοιο αυστηρό κριτή μέσα στο σπίτι τους».
