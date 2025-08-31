Ο Σεπτέμβριος με τις δυνατές πρεμιέρες - Αρχίζουν καινούρια ριάλιτι, κοινωνικά show, μαγειρική και νέες ενημερωτικές εκπομπές
Πρωτομηνιά με μεγάλο κύμα έναρξης εκπομπών θα είναι η αυριανή για τα κανάλια στην δημόσια και ιδιωτική τηλεόραση
Ο Σεπτέμβριος είναι μήνας τηλεοπτικός. Είναι ο μήνας με τις περισσότερες και σημαντικότερες πρεμιέρες της χρονιάς και ειδικά φέτος είναι ακόμη πιο ενδιαφέρων καθώς το νήμα δεν θα κόψουν μόνο οι προηγούμενοι μετά τις θερινές διακοπές, αλλά θα κάνουν ποδαρικό και οι καινούριοι με ψυχαγωγία και ενημέρωση που δοκιμάζει τις δυνάμεις της στην πιο ανταγωνιστική σεζόν των τελευταίων ετών.
Τα τρέιλερ τα είδαμε, τις υποσχέσεις τις ακούσαμε, τα πρόσωπα τα μάθαμε, ώρα να τα δούμε για να καταλάβουμε και τι μέλλει γενέσθαι …
Το Exathlon, το μεγάλο αθλητικό, τηλεοπτικό event κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα. Είκοσι αθλητές στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες. Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, θα χωριστούν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες.
Το πρωτάθλημα του Exathlon ξεκινά απόψε με τον πρώτο Αγώνα για το «Σπίτι» τους. Η διεκδίκηση για το πρώτο Μετάλλιο του Exathlon έρχεται επίσης στο πρώτο επεισόδιο. Όποιος το έχει στην κατοχή του, αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την επόμενη μονομαχία. Ο Αγώνας Σπιτιού θα ξεκινάει την εβδομάδα στο Exathlon. Είναι το αγώνισμα που θα καθορίζει σε ποιο σπίτι θα καταλύσουν οι αθλητές τις επόμενες πέντε ημέρες.
Τους Νικητές θα περιμένει το «Σπίτι των Νικητών», ένα πολυτελές κατάλυμα με άνετους χώρους, γυμναστήριο και πισίνα. Οι ηττημένοι θα μένουν στο «Σπίτι των Ηττημένων» το οποίο διαθέτει τα βασικά (υπνοδωμάτιο, κουζίνα, μπάνιο, τρεχούμενο νερό). Ένας γυάλινος τοίχος θα χωρίζει αλλά και θα συνδέει τα δύο οικήματα ενώ οι ένοικοί τους θα μπορούν να μιλούν μεταξύ τους… τηλεφωνικά!
Ο Αγώνας Πλεονεκτήματος είναι η επόμενη πίστα. Το συγκεκριμένο αγώνισμα, όπως προδίδει και το όνομά του, θα προσφέρει στη νικητήρια ομάδα ένα σημαντικό πλεονέκτημα, που θα επηρεάσει τη ροή ενός Αγώνα Ασφαλείας. Ο Αγώνας Ασφαλείας είναι εκείνος που θα καθορίζει την ομάδα από την οποία θα γίνει αποχώρηση και θα πραγματοποιείται δύο φορές την εβδομάδα.
Οι επιδόσεις ων αθλητών στο Exathlon είναι εκείνες που κρίνουν το πρωτάθλημα! Όταν μία ομάδα γνωρίσει την ήττα στον Αγώνα Ασφαλείας, τότε ο αθλητής με τις κατώτερες επιδόσεις βγαίνει αυτομάτως υποψήφιος. Στον αντίποδα, ο αθλητής με την κορυφαία επίδοση, στη συγκεκριμένη ομάδα, είναι εκείνος που θα δώσει τον δεύτερο υποψήφιο ενώ ο τρίτος υποψήφιος θα βγαίνει από μία μικρή σύσκεψη των υπολοίπων μελών της ηττημένης ομάδας.
Ο Αγώνας Αποχώρησης θα κρίνει ποιος αθλητής/αθλήτρια θα αποχωρεί. Οι υποψήφιοι προς αποχώρηση αθλητές θα μπαίνουν στην πίστα έχοντας πέντε ζωές. Όποιος μηδενίσει πρώτος τις ζωές του είναι και εκείνος που θα αποχωρεί. Με εξαίρεση την πρώτη, εισαγωγική, εβδομάδα όπου θα έχουμε μία αποχώρηση, τις εβδομάδες που ακολουθούν οι αποχωρήσεις θα είναι δύο, ενός άντρα και μίας γυναίκας.
Το «Power Talk», η καινοτόμα κοινωνική εκπομπή της Τατιάνας Στεφανίδου, έρχεται στον ΣΚΑΪ τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα μεταδίδεται καθημερινά -Δευτέρα με Παρασκευή- στις 17.45.
Οι πολίτες με παρουσία στο στούντιο θα σχολιάζουν τα «καυτά» θέματα της επικαιρότητας, θα εκφράζουν τις απορίες τους και θα μοιράζονται τις απόψεις τους χωρίς φίλτρο. Στο πλευρό της Τατιάνας Στεφανίδου θα βρίσκονται τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, ο Παναγιώτης Σουρέλης, η Άρια Καλύβα και ο Γιάννης Μακρυγιάννης.
Σημαντική, για την εξέλιξη της εκπομπής, θα είναι και η συμμετοχή των τηλεθεατών, οι οποίοι θα ψηφίζουν μέσω ειδικής εφαρμογής από το κινητό τους τηλέφωνο στα ερωτήματα που θα τίθενται καθημερινά. Ακόμη, θα σχολιάζουν μέσα από τους λογαριασμούς της εκπομπής στα social media, ενώ τα μηνύματά τους θα προβάλλονται στον τηλεοπτικό «αέρα» του Power Talk.
Πρεμιέρα του «LIVE NOW» με τον Γιώργο Κακούση και τη Νικολέττα Κρητικού στο ΕΡΤNEWS τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 13:00.
Ριάλιτι υψηλών προσδοκιών και επιστροφή Τατιάνας στον ΣΚΑΪ
ΕΡΤ: η μεγάλη επιστροφή της ψυχαγωγίας
Κάθε μέρα, ο Γιώργος Κακούσης και η Νικολέττα Κρητικού ανοίγουν το παράθυρο στις εξελίξεις και συζητούν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤNEWS, η νέα εκπομπή «Off the record» έρχεται να φωτίσει την αθέατη πλευρά της πολιτικής. Τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες, ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, ο Άγγελος Μόσχοβας και η Λίδα Μπόλα, κάθε βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 00:20 έως τις 02:00, θα κάνουν συζητήσεις και συνεντεύξεις, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και ρεπορτάζ.
Στην ΕΡΤ1 επιστρέφουν τα μαγκαζίνο της ψυχαγωγίας και μία μαγειρική εκπομπή. Το πρωινό μαγκαζίνο «Πρωίαν σε είδον» επιστρέφει στην ΕΡΤ1 ανανεωμένο για τέταρτη χρονιά, από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 09:00 και για τρεις ώρες καθημερινά, με τους Φώτη Σεργουλόπουλο και Τζένη Μελιτά .
Η «ΠΟΠ Μαγειρική», η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00. Ο σεφ Ανδρέας Λαγός υποδέχεται ξανά το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.
Για πέμπτη χρονιά, η Νάνσυ Ζαμπέτογλου και ο Θανάσης Αναγνωστόπουλος, επιστρέφουν στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 15:00, για να μιλήσουν για όλα όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν. Και αυτή την τηλεοπτική σεζόν, θα φιλοξενήσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, θα κουβεντιάσουν για θέματα της επικαιρότητας, θα μας συστήσουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, στην παρουσίαση της εκπομπής «Κοινωνία ώρα MEGA» επιστρέφουν ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος και η Ανθή Βούλγαρη, ένα δημοσιογραφικό δίδυμο που εδώ και χρόνια διαμορφώνει ένα ενημερωτικό περιβάλλον που έχει μία ιδιαίτερη σφραγίδα και συνιστά καθημερινή συνήθεια.
Εκκίνηση για το ACTION 24
Το ACTION 24 ξεκινά τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με το νέο, ανανεωμένο καθημερινό ενημερωτικό του πρόγραμμα.
Η «ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ» επιστρέφει ανανεωμένη με οικοδεσπότες τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου, μεταφέροντάς μας καθημερινά από τις 06:00 έως τις 10:00 το πρωί όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.
Στη συνέχεια, παίρνουν την σκυτάλη από τις 10:00 έως τις 13:00, η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης και παρουσιάζουν το ανανεωμένο «ACTION ΤΩΡΑ», αναμεταδίδοντας τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο καθώς και όλα τα γεγονότα γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Η «Επόμενη Μέρα», με την ματιά του Σεραφείμ Κοτρώτσου, επιστρέφει κάθε βράδυ στις 20:00, φέτος με δίωρη διάρκεια.
Τέλος, το βραδινό talk show του ACTION 24, «Πίσω από τις γραμμές», με τους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη, παραμένει πιστό στο καθημερινό του ραντεβού στις 22:00, φωτίζοντας το πολιτικό παρασκήνιο με ειδήσεις και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής.
Επιστροφή για την «Κοινωνία ώρα MEGA»
Εκκίνηση για το ACTION 24
Το ACTION 24 ξεκινά τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με το νέο, ανανεωμένο καθημερινό ενημερωτικό του πρόγραμμα.
Η «ΠΡΩΙΝΗ ΖΩΝΗ» επιστρέφει ανανεωμένη με οικοδεσπότες τον Νίκο Υποφάντη και την Αλεξάνδρα Καϋμένου, μεταφέροντάς μας καθημερινά από τις 06:00 έως τις 10:00 το πρωί όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.
Στη συνέχεια, παίρνουν την σκυτάλη από τις 10:00 έως τις 13:00, η Ντόρα Κουτροκόη και ο Γιώργος Γρηγοριάδης και παρουσιάζουν το ανανεωμένο «ACTION ΤΩΡΑ», αναμεταδίδοντας τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο καθώς και όλα τα γεγονότα γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Η «Επόμενη Μέρα», με την ματιά του Σεραφείμ Κοτρώτσου, επιστρέφει κάθε βράδυ στις 20:00, φέτος με δίωρη διάρκεια.
Τέλος, το βραδινό talk show του ACTION 24, «Πίσω από τις γραμμές», με τους Γιώργο Πιέρρο, Ελένη Καλογεροπούλου και Δημήτρη Τάκη, παραμένει πιστό στο καθημερινό του ραντεβού στις 22:00, φωτίζοντας το πολιτικό παρασκήνιο με ειδήσεις και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής.
