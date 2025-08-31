Ο Σεπτέμβριος με τις δυνατές πρεμιέρες - Αρχίζουν καινούρια ριάλιτι, κοινωνικά show, μαγειρική και νέες ενημερωτικές εκπομπές



Επιστροφή για την «Κοινωνία ώρα MEGA»

Κάθε μέρα, ο Γιώργος Κακούσης και ηανοίγουν το παράθυρο στις εξελίξεις και συζητούν όλα τα μικρά και μεγάλα θέματα που μας απασχολούν. Στο νέο πρόγραμμα του ΕΡΤNEWS, η νέα εκπομπή «Off the record» έρχεται να φωτίσει την αθέατη πλευρά της πολιτικής. Τρεις έμπειροι δημοσιογράφοι, πολιτικοί συντάκτες, ο, οκαι ηκάθε βράδυ, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 00:20 έως τις 02:00, θα κάνουν συζητήσεις και συνεντεύξεις, θα ανταλλάσσουν πληροφορίες και ρεπορτάζ.Στην ΕΡΤ1 επιστρέφουν τα μαγκαζίνο της ψυχαγωγίας και μία μαγειρική εκπομπή. Το πρωινό μαγκαζίνοεπιστρέφει στην ΕΡΤ1 ανανεωμένο για τέταρτη χρονιά, από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 09:00 και για τρεις ώρες καθημερινά, με τουςκαι, η εκπομπή που αποκαλύπτει τις ιστορίες πίσω από τα πιο αγνά και ποιοτικά ελληνικά προϊόντα, αναδεικνύοντας τις γεύσεις, τους παραγωγούς και τη γη της Ελλάδας, κάνει πρεμιέρα στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου 2025, στις 14:00. Ο σεφυποδέχεται ξανά το κοινό στην κουζίνα της «ΠΟΠ Μαγειρικής», αναζητώντας τα πιο ξεχωριστά προϊόντα της χώρας και δημιουργώντας συνταγές που αναδεικνύουν την αξία της ελληνικής γαστρονομίας.Για πέμπτη χρονιά, ηκαι ο, επιστρέφουν στην ΕΡΤ1, τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, στις 15:00, για να μιλήσουν για όλα όσα μας απασχολούν, μας εμπνέουν, μας διασκεδάζουν ή μας συγκινούν. Και αυτή την τηλεοπτική σεζόν, θα φιλοξενήσουν ανθρώπους που ξεχωρίζουν, σε συνεντεύξεις που κάνουν αίσθηση, θα κουβεντιάσουν για θέματα της επικαιρότητας, θα μας συστήσουν σημαντικά πρόσωπα από την Ελλάδα και το εξωτερικό.Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και καθημερινά στις 05:40, στην παρουσίαση της εκπομπήςεπιστρέφουν οκαι ηένα δημοσιογραφικό δίδυμο που εδώ και χρόνια διαμορφώνει ένα ενημερωτικό περιβάλλον που έχει μία ιδιαίτερη σφραγίδα και συνιστά καθημερινή συνήθεια.Εκκίνηση για το ACTION 24Το ACTION 24 ξεκινά τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου με το νέο, ανανεωμένο καθημερινό ενημερωτικό του πρόγραμμα.επιστρέφει ανανεωμένη με οικοδεσπότες τονκαι τηνμεταφέροντάς μας καθημερινά από τις 06:00 έως τις 10:00 το πρωί όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο, με συνεντεύξεις, ρεπορτάζ και ζωντανές συνδέσεις.Στη συνέχεια, παίρνουν την σκυτάλη από τις 10:00 έως τις 13:00, ηκαι οκαι παρουσιάζουν το ανανεωμένο «ACTION ΤΩΡΑ», αναμεταδίδοντας τις εξελίξεις σε πραγματικό χρόνο καθώς και όλα τα γεγονότα γύρω από την πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Ημε την ματιά τουεπιστρέφει κάθε βράδυ στις 20:00, φέτος με δίωρη διάρκεια.Τέλος, το βραδινό talk show του«Πίσω από τις γραμμές», με τουςκαιπαραμένει πιστό στο καθημερινό του ραντεβού στις 22:00, φωτίζοντας το πολιτικό παρασκήνιο με ειδήσεις και συνεντεύξεις από τους πρωταγωνιστές της δημόσιας ζωής.