Ιωάννινα: Βίντεο καταγράφει καρέ – καρέ την κατάρρευση της μουσικής σκηνής
Ιωάννινα συναυλία

Λόγω της μεγάλης ζημιάς που προκλήθηκε, αλλά και των καιρικών συνθηκών που επικρατούσαν ακυρώθηκε η μεγάλη συναυλία με την Άννα Βίσση, τον Αντώνη Ρέμο και τον Χρήστο Μάστορα

Καρέ – καρέ αποτυπώνεται σε βίντεο η στιγμή που κατέρρευσε η μεγάλη σκηνή που είχε στηθεί στη λίμνη Ιωαννίνων για τη συναυλία με τη συμμετοχή της Άννας Βίσση, του Αντώνη Ρέμου και του συγκροτήματος Μέλισσες. Η έντονη ανεμοθύελλα που έπληξε την περιοχή προκάλεσε την πτώση της κατασκευής.

Η κατάρρευση της σκηνής στη συναυλία στα Ιωάννινα


Το συμβάν σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου, με ασθενοφόρα να φτάνουν αμέσως στο σημείο, χωρίς ωστόσο να απαιτηθεί διακομιδή καθώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί.

Για την απομάκρυνση του στεγάστρου κινητοποιήθηκαν γερανοφόρα οχήματα που ανέλαβαν την αποκατάσταση του χώρου, ενώ η διοργανώτρια εταιρεία ακύρωσε τη μεγάλη συναυλία.

