Πρεμιέρα απόψε για το Exathlon - 20 αθλητές είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες πίστες
Στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα
Το Exathlon, το μεγαλύτερο αθλητικό, τηλεοπτικό event κάνει πρεμιέρα απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με παρουσιαστή τον Γιώργο Καράβα.
Είκοσι αθλητές, με κορυφαίες επιδόσεις και πάθος για τη νίκη, βρίσκονται στον Άγιο Δομίνικο και είναι έτοιμοι να αγωνιστούν στις μεγαλύτερες και πιο θεαματικές πίστες. Δύο μόνο όμως θα καταφέρουν να κερδίσουν την πρώτη θέση και να αναδειχθούν κορυφαία αθλήτρια και κορυφαίος αθλητής του πρώτου Exathlon της Ελλάδας. Λίγο πριν το πρώτο σφύριγμα, θα χωριστούν σε δύο ομάδες την Μπλε και την Πορτοκαλί, με ισάριθμους άντρες και γυναίκες.
Το πρωτάθλημα του Exathlon ξεκινά απόψε με τον πρώτο Αγώνα για το «Σπίτι» τους. Ποια ομάδα θα κάνει δικό της για μία εβδομάδα το σπίτι που παρέχει όλες τις ανέσεις και ποια θα μείνει με τα απολύτως απαραίτητα; Πώς θα αντιδράσουν νικητές και ηττημένοι μπαίνοντας για πρώτη φορά στο κατάλυμά τους;
Στις πίστες του Exathlon κάθε δευτερόλεπτο μετράει, για αυτό και το επόμενο αγώνισμα είναι εκείνο που θα δώσει στη νικητήρια ομάδα το δικαίωμα να αφαιρέσει δέκα δευτερόλεπτα από την εκκίνηση ορισμένων αντιπάλων. Ποιος θα κερδίσει τον Αγώνα του Πλεονεκτήματος;
Η διεκδίκηση για το πρώτο Μετάλλιο του Exathlon έρχεται επίσης στο πρώτο επεισόδιο. Όποιος το έχει στην κατοχή του, αποκτά ένα σημαντικό προβάδισμα για την επόμενη μονομαχία.
