Φίλιππος Μιχόπουλος – Κωνσταντίνα Ευριπίδου: Το πρώτο κοινό στιγμιότυπο από τις καλοκαιρινές τους διακοπές
Η σχέση του επιχειρηματία και της Κύπριας παρουσιάστριας έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο
Τις καλοκαιρινές τους διακοπές απολαμβάνουν ο Φίλιππος Μιχόπουλος και η Κωνσταντίνα Ευριπίδου, με την Κύπρια παρουσιάστρια να μοιράζεται μεταξύ άλλων στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram ένα κοινό τους στιγμιότυπο.
Σε αυτό, οι δυο τους ποζάρουν ξαπλωμένοι δίπλα σε μια σκηνή που έχουν στήσει κατά τη διάρκεια εξόρμησής τους στο βουνό. Όπως έκανε γνωστό μέσα από την ανάρτησή της, το ζευγάρι γιόρτασε στον προορισμό που επέλεξε τα γενέθλια του επιχειρηματία. Πέρα από την κοινή τους φωτογραφία, η Κωνσταντίνα Ευριπίδου δημοσίευσε μερικές ακόμα εικόνες, ανάμεσα στις οποίες μία με τον Φίλιππο Μιχόπουλο να κρατά την τούρτα γενεθλίων του.
Η σχέση του Φίλιππου Μιχόπουλου και της Κωνσταντίνας Ευριπίδου έγινε γνωστή τον περασμένο Νοέμβριο, όταν εθεάθησαν μαζί σε κοινωνική εκδήλωση. Μερικούς μήνες αργότερα και συγκεκριμένα τον Μάιο, η παρουσιάστρια είχε αναφερθεί στα στοιχεία της προσωπικότητάς του που της κέντρισαν την προσοχή. Όπως είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό»: «Αυτό που με κέντρισε στον Φίλιππο ήταν ο υπέροχος τρόπος προσέγγισης, αλλά και ο τρόπος επικοινωνίας. Είχε σεβασμό, εξυπνάδα και αυθορμητισμό. Με κέρδισε η ευγένεια και η γοητεία. Το ιδανικό είναι να είσαι στο ίδιο μέρος με τον σύντροφό σου, παρόλα αυτά δεν είναι εφικτό να είμαστε σε ένα μέρος γιατί και οι δουλειές του είναι σε δύο τρία μέρη. Δεν αποκλείω το ενδεχόμενο να μετακομίσω στην Ελλάδα».
