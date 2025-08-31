Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξεσπά κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα: Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει
GALA
Άρης Μουγκοπέτρος Ατύχημα Κροτίδα

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξεσπά κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα: Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τραυματίστηκε σοβαρά σε γλέντι, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του και κρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλά του

Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξεσπά κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα: Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει
26 ΣΧΟΛΙΑ
Κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του σε γλέντι το περασμένο Πάσχα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του, ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος.

Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δημοσίευσε μέσα από ένα Instagram story μια φωτογραφία παρέας από πανηγύρι, ανάμεσα στην οποία ήταν και το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά του οποίου έχει ήδη κινηθεί νομικά. Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξέφρασε την  αγανάκτησή του, αφού, όπως  υποστήριξε, συνεχίζει να διασκεδάζει αμέριμνος, ενώ διερωτήθηκε για το πώς τα υπόλοιπα μέλη της παρέας μπορούν να κάθονται δίπλα σε κάποιον που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποπειράθηκε να τον σκοτώσει.

«Ο “κύριος” που ήταν “φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθάνονταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει», σχολίασε πάνω στο στιγμιότυπο.

Δείτε την ανάρτησή του
Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξεσπά κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα: Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει


Ειδήσεις σήμερα:

Οριστικοποιείται το πακέτο ΔΕΘ: Ελαφρύνσεις για τη μεσαία τάξη, ενισχύσεις για ευάλωτους, παρεμβάσεις για το στεγαστικό

Άννα Βίσση: Η πρώτη ανάρτηση για τη συναυλία με τον Ρέμο στα Ιωάννινα - «Λυπάμαι για την ακύρωση, ευτυχώς δεν υπήρξε τραυματισμός»

Αυτοκίνητο παρέσυρε γυναίκα στη Λ. Ποσειδώνος - Νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη
26 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Νέo κατάστημα γυναικείων παπουτσιών Maison Minrelle στον Πειραιά

Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!

Για σχολικά... Don’t Worry, Go Public!

Χιλιάδες επιλογές προϊόντων για κάθε τάξη, ηλικία και γούστο, αλλά και μοναδικές υπηρεσίες πληρωμής και παράδοσης

Ένα βρετανικό πανεπιστήμιο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης: Το Associate Campus του Sunderland και η επόμενη μέρα

Με την εμπειρία, τις διεθνείς συνεργασίες και την ακαδημαϊκή του τεκμηρίωση, το Κολλέγιο DEI φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα πρώτα ιδιωτικά πανεπιστήμια νέου τύπου στην Ελλάδα

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης