Ο Άρης Μουγκοπέτρος ξεσπά κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα: Έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου τραυματίστηκε σοβαρά σε γλέντι, όταν κροτίδα εξερράγη στα χέρια του και κρωτηριάστηκαν δύο δάχτυλά του
Κατά του ανθρώπου που του έδωσε την κροτίδα, η οποία εξερράγη στα χέρια του σε γλέντι το περασμένο Πάσχα με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του, ξέσπασε ο Άρης Μουγκοπέτρος.
Ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου δημοσίευσε μέσα από ένα Instagram story μια φωτογραφία παρέας από πανηγύρι, ανάμεσα στην οποία ήταν και το συγκεκριμένο πρόσωπο κατά του οποίου έχει ήδη κινηθεί νομικά. Ο Άρης Μουγκοπέτρος εξέφρασε την αγανάκτησή του, αφού, όπως υποστήριξε, συνεχίζει να διασκεδάζει αμέριμνος, ενώ διερωτήθηκε για το πώς τα υπόλοιπα μέλη της παρέας μπορούν να κάθονται δίπλα σε κάποιον που, σύμφωνα με τον ίδιο, αποπειράθηκε να τον σκοτώσει.
«Ο “κύριος” που ήταν “φίλος” μου αδελφικός και μου έδωσε την κροτίδα έχει το θράσος να πηγαίνει σε πανηγύρι και να γλεντάει σαν να μην τρέχει τίποτα. Και οι υπόλοιποι δίπλα του θα ρωτήσω πώς αισθάνονταν που κάθονταν με αυτόν που πήγε να με σκοτώσει», σχολίασε πάνω στο στιγμιότυπο.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
