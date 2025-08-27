Ο Άρης Μουγκοπέτρος έκανε νέο χειρουργείο στο χέρι του - «Μετά από τέσσερις μήνες είμαι και πάλι στο ίδιο δωμάτιο»
Ο μουσικός τραυματίστηκε σοβαρά, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του
Ένα νέο χειρουργείο στο χέρι του έκανε ο Άρης Μουγκοπέτρος, στο πλαίσιο της αποκατάστασης μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη πριν από τέσσερις μήνες, όταν κροτίδα εξερράγη στο χέρι του κατά τη διάρκεια γλεντιού που συμμετείχε, με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν δύο δάχτυλά του.
Την Τρίτη 26 Αυγούστου, ο μουσικός ενημέρωσε τους διαδικτυακούς του φίλους με μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, πως βρέθηκε ξανά στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου είχε νοσηλευτεί μετά το συμβάν, που έλαβε χώρα στα Τριπόταμα Αχαΐας.
Σε βίντεο που κοινοποίησε ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε τον γιατρό του λέγοντας: «Πραγματοποιήθηκε η επέμβαση στο χέρι μου, θέλω να πω δημόσια ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κύριο Εμμανουήλ Σταυρίδη, τον γιατρό μου. Άφησα το χέρι μου στα καλύτερα χέρια. Νιώθω ότι με τη βοήθεια του Θεού και του γιατρού μου, ότι θα πάνε όλα καλά».
Δείτε την ανάρτησή του
Σε δεύτερη ανάρτηση που έκανε ο μουσικός, μοιράστηκε φωτογραφίες του από το ΚΑΤ, σημειώνοντας: «Μετά από 4 μήνες και κάτι είμαι εδώ και πάλι. Στο ίδιο δωμάτιο με τους ίδιους αξιαγάπητους ιατρούς, νοσηλευτές αλλά και την υπέροχη εξυπηρέτηση του προσωπικού και της ασφαλείας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που ανέφερα τον κάθε ένα ξεχωριστά για την αγάπη και τη συμπαράσταση που μου δίνουν! Συνεχίζουμε δυνατά βήμα βήμα. Σαν να μην πέρασε μια μέρα».
Το προηγούμενο διάστημα, είχε γίνει γνωστό ότι ο γιατρός του Άρη Μουγκοπέτρου αναμένει τεχνητά μέλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες για την αποκατάσταση του χεριού του, ενώ η όρασή του βελτιώνεται μετά την επέμβαση που έκανε στο δεξί του μάτι. Ο δικηγόρος του, Κωνσταντίνος Παπαναστασίου, είχε δηλώσει: «Αυτά τα τελευταία νέα του δίνουν ιδιαίτερη χαρά. Ο γιατρός του έχει προσφέρει κάθε βοήθεια και αγάπη. Επιβεβαιώνω το ρεπορτάζ, ότι οι γιατροί του Άρη βρήκαν λύση για να έρθουν τεχνητά μέλη. Ο γιατρός πρέπει, εν συνεχεία, να λάβει την απόφαση και να δώσει το πράσινο φως για το τι θα γίνει με τα τεχνητά μέλη».
