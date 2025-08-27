Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση: «Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω»
GALA
Άρης Μουγκοπέτρος τραυματισμός Χειρουργείο

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση: «Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω»

Άφησα το χέρι μου στα χέρια του γιατρού και νιώθω σίγουρος, πρόσθεσε ο μουσικός

Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση: «Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Έτοιμος να αφήσει πίσω του το σοβαρό ατύχημα που υπέστη σε παραδοσιακό γλέντι το περασμένο Πάσχα, δηλώνει ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο γνωστός μουσικός υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο χέρι του και σημείωσε πως νιώθει πλέον, σίγουρος για το μέλλον.

Μιλώντας στην εκπομπή Live News την Τετάρτη 27 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά το κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη στήριξη, σημειώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί προχωρήσαμε στην επέμβαση και νιώθω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Άφησα το χέρι μου στα χέρια του γιατρού και νιώθω σίγουρος».

Ο μουσικός κατήγγειλε επίσης ότι ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται στο περιστατικό έριξε χλωρίνη στο σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες και καταστροφή τμημάτων των μελών του που είχαν ακρωτηριαστεί.

Δείτε το βίντεο

Αναφορικά με τον τραυματισμό στο μάτι του, ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε: «Το πρόβλημα στο μάτι μου τελικά ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο νόμιζα. Το γλιτώσαμε στα δευτερόλεπτα. Στο μάτι έχω κάνει δύο χειρουργεία, πλέον είναι καλύτερα, δεν βλέπω όπως έβλεπα, αλλά είναι καλά».

Με τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων του, ο Άρης Μουγκοπέτρος αισθάνεται ότι πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του στη μουσική σκηνή: «Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω, γιατί νιώθω πιο έτοιμος και όσο περνά ο καιρός θα με βοηθήσει πολύ να επιστρέψω».

Ειδήσεις σήμερα:

Πραξικοπηματίες μοναχοί επιχειρούν να σπάσουν τις πόρτες και να καταλάβουν τη Μονή Σινά

Καταρρέει ο αμπελώνας: Η χειρότερη χρονιά για τον τρύγο της Σαντορίνης

Κρίσιμη δοκιμή αντοχής στην ψηλότερη γέφυρα του κόσμου λίγο πριν ανοίξει - Δείτε το βίντεο με τα 96 φορτηγά
1 ΣΧΟΛΙΟ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Σπουδές στην Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση ενισχύουν την ένταξη και την παράλληλη στήριξη

Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου καταρτίζει τους/τις εκπαιδευτικούς του αύριο, παρέχοντας τη δυνατότητα εμβάθυνσης και εξειδίκευσης σε αυτό το τόσο σημαντικό έργο που έχουν να επιτελέσουν

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης