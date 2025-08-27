Ο Άρης Μουγκοπέτρος υποβλήθηκε σε νέα επέμβαση: «Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω»
Άφησα το χέρι μου στα χέρια του γιατρού και νιώθω σίγουρος, πρόσθεσε ο μουσικός
Έτοιμος να αφήσει πίσω του το σοβαρό ατύχημα που υπέστη σε παραδοσιακό γλέντι το περασμένο Πάσχα, δηλώνει ο Άρης Μουγκοπέτρος. Ο γνωστός μουσικός υποβλήθηκε σε νέα χειρουργική επέμβαση στο χέρι του και σημείωσε πως νιώθει πλέον, σίγουρος για το μέλλον.
Μιλώντας στην εκπομπή Live News την Τετάρτη 27 Αυγούστου, λίγες ώρες μετά το κρίσιμο χειρουργείο στο ΚΑΤ, ο Άρης Μουγκοπέτρος ευχαρίστησε θερμά τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για τη στήριξη, σημειώνοντας: «Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί προχωρήσαμε στην επέμβαση και νιώθω ότι όλα θα πάνε πολύ καλά. Άφησα το χέρι μου στα χέρια του γιατρού και νιώθω σίγουρος».
Ο μουσικός κατήγγειλε επίσης ότι ο επιχειρηματίας που εμπλέκεται στο περιστατικό έριξε χλωρίνη στο σημείο του ατυχήματος, προκαλώντας ανεπανόρθωτες βλάβες και καταστροφή τμημάτων των μελών του που είχαν ακρωτηριαστεί.
Αναφορικά με τον τραυματισμό στο μάτι του, ο Άρης Μουγκοπέτρος δήλωσε: «Το πρόβλημα στο μάτι μου τελικά ήταν πολύ πιο δύσκολο απ’ όσο νόμιζα. Το γλιτώσαμε στα δευτερόλεπτα. Στο μάτι έχω κάνει δύο χειρουργεία, πλέον είναι καλύτερα, δεν βλέπω όπως έβλεπα, αλλά είναι καλά».
Με τη στήριξη της οικογένειας και των φίλων του, ο Άρης Μουγκοπέτρος αισθάνεται ότι πλησιάζει η στιγμή της επιστροφής του στη μουσική σκηνή: «Αισθάνομαι ακόμα πιο σίγουρος ότι θα μπορέσω να ξαναπαίξω, γιατί νιώθω πιο έτοιμος και όσο περνά ο καιρός θα με βοηθήσει πολύ να επιστρέψω».
