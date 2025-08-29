Φωτογραφίες: Η Έλλη Τρίγγου απολαμβάνει γυμνή τις βουτιές της
Η ηθοποιός συνεχίζει τις καλοκαιρινές της διακοπές και μοιράζεται φωτογραφίες με τους διαδικτυακούς της φίλους

Γυμνή απόλαυσε τις βουτιές της η Έλλη Τρίγγου. Η ηθοποιός που αγαπήθηκε από το τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη σειρά «Άγριες Μέλισσες» κάνει ένα διάλειμμα από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και κάνει διακοπές.

Μοιράστηκε μάλιστα, μερικά στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram. Στη νέα της ανάρτηση, η ηθοποιός εμφανίζεται γυμνή να απολαμβάνει τις βουτιές της στη θάλασσα, φορώντας μονάχα ένα κίτρινο καπέλο.

Στην πρώτη φωτογραφία, η Έλλη Τρίγγου εμφανίζεται να κρύβει το γυμνό της σώμα πίσω από έναν κορμό δέντρου, ενώ στο δεύτερο στιγμιότυπο, κάθεται πάνω σε αυτό, κοιτώντας προς τη θάλασσα. Στην τρίτη φωτογραφία, η ηθοποιός χαμογελά στον φακό με φόντο το γαλάζιο.

Δείτε τις φωτογραφίες
