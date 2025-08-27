Χρυσοί κληρονόμοι στη Μύκονο - Η Αριάνα Ροκφέλερ και ο Τζακ Μόργκαν χέρι χέρι στα σοκάκια του Νησιού των Ανέμων

Τζακ Μόργκαν.



Η 43χρονη μέλος της πανίσχυρης δυναστείας των Ροκφέλερ και τρισέγγονη του Τζον Ντ. Ροκφέλερ, ιδρυτή της πετρελαϊκής εταιρείας Standard Oil απαθανατίστηκε να περπατάει σε στενό του νησιού των ανέμων μαζί με τον επιχειρηματία και μάλιστα ήταν πιασμένοι χέρι χέρι. Από την άλλη, ο Μόργκαν, όπως έχει γράψει το



Για τη βραδινή τους βόλτα, η Ροκφέλερ επέλεξε ένα φόρεμα σε καφέ απόχρωση, ενώ ο Μόργκαν τζιν και ημιδιάφανο μπλουζάκι.

Το 2022, είχε επισκεφθεί την Αθήνα και είχε συμμετάσχει ως επίτιμη καλεσμένη σε εκδήλωση υψηλής ραπτικής του σχεδιαστή Βασίλη Ζούλια, με το όνομα «Οι κύκνοι».



Ariana Rockefeller – Η κληρονόμος με δικό της όνομα στη μόδα και την επιχειρηματικότητα



Απόγονος μιας από τις ισχυρότερες οικογένειες των Ηνωμένων Πολιτειών, η Ariana Rockefeller δεν περιορίστηκε ποτέ στον τίτλο της κληρονόμου. Συνδυάζοντας σπουδές, επιχειρηματική δράση και καλλιτεχνικές ανησυχίες, έχει χαράξει μια προσωπική διαδρομή που την καθιστά ξεχωριστή παρουσία στον κόσμο της μόδας και του φιλανθρωπικού έργου.



Η Ariana Rockefeller γεννήθηκε το 1982 στη Νέα Υόρκη και ανήκει στην πέμπτη γενιά της οικογένειας Rockefeller, μιας δυναστείας που σφράγισε την αμερικανική ιστορία με το όνομα του John D. Rockefeller, ιδρυτή της Standard Oil και ενός από τους πλουσιότερους ανθρώπους όλων των εποχών. Κόρη του David Rockefeller Jr. και της Diana Newell Rockefeller, μεγάλωσε σε περιβάλλον που συνδύαζε οικονομική ισχύ με αίσθηση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, στοιχείο που επηρέασε βαθιά τη δική της πορεία.



Σπουδές και πρώτα βήματα



Σπούδασε πολιτικές επιστήμες στο Columbia University, δείχνοντας από νωρίς ενδιαφέρον για τις κοινωνικές και οικονομικές διαστάσεις της δημόσιας ζωής. Παράλληλα καλλιέργησε το πάθος της για την ιππασία, συμμετέχοντας σε αγώνες ιππικού αθλητισμού σε εθνικό επίπεδο. Η πειθαρχία και η αισθητική που χαρακτηρίζουν τον συγκεκριμένο χώρο έμελλε να επηρεάσουν και την ενασχόλησή της με τη μόδα.



Καριέρα στη μόδα



Το 2011 παρουσίασε τη δική της σειρά μόδας “Ariana Rockefeller”, μια συλλογή γυναικείων ενδυμάτων που ξεχώρισε για την κομψότητα και τον συνδυασμό κλασικών γραμμών με σύγχρονη ματιά. Η φιλοσοφία της βασίστηκε σε διαχρονικά σχέδια και ποιοτικά υλικά, με στόχο να αναδείξει τη θηλυκότητα χωρίς υπερβολές. Λίγα χρόνια αργότερα δημιούργησε και μια συλλογή τσαντών, που βρήκε απήχηση στην αγορά της Νέας Υόρκης.



Φιλανθρωπική δράση



Ακολουθώντας την παράδοση της οικογένειάς της, η Ariana Rockefeller συμμετέχει ενεργά σε κοινωφελή έργα. Στηρίζει οργανισμούς που σχετίζονται με την παιδεία, την τέχνη και την προστασία του περιβάλλοντος. Έχει συνεργαστεί με το David Rockefeller Fund, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείται σε πολιτιστικές πρωτοβουλίες που ενισχύουν νέους δημιουργούς.



Δημόσια εικόνα



Με παρουσία στα μεγάλα κοινωνικά γεγονότα της Νέας Υόρκης, η Ariana Rockefeller παραμένει πιστή σε έναν τρόπο ζωής που ισορροπεί ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη εποχή. Η ίδια δηλώνει πως η μόδα δεν είναι απλώς αισθητική επιλογή, αλλά μέσο έκφρασης αξιών και προσωπικής ταυτότητας.





