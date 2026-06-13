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Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Νεκρός 45χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο
Τραγωδία στα Φαλάσαρνα: Νεκρός 45χρονος τουρίστας έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο
Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού
Τραγωδία σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (13/6) στον αρχαιολογικό χώρο στα Φαλάσαρνα των Χανίων, καθώς τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός έπειτα από πτώση σε δύσβατο σημείο.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 45 ετών ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, πρόκειται για άνδρα ηλικίας 45 ετών ο οποίος έφερε πολλαπλά τραύματα. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο σημείο παραμένουν μέχρι στιγμής υπό διερεύνηση.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και στελέχη του Λιμενικού, καθώς η πρόσβαση στο σημείο ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Οι διασώστες κατάφεραν να προσεγγίσουν τον άνδρα και να τον ανασύρουν, ωστόσο ήταν ήδη αργά.
Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η τραγωδία.
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