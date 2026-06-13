Συνελήφθη 66χρονος στη Νίκαια: Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, τέιζερ και φυσίγγια
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Συνελήφθη 66χρονος στη Νίκαια: Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, τέιζερ και φυσίγγια

Κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών

Συνελήφθη 66χρονος στη Νίκαια: Στο σπίτι του βρέθηκαν όπλα, τέιζερ και φυσίγγια
Στη σύλληψη ενός 66χρονου ημεδαπού προχώρησαν αστυνομικοί στην περιοχή της Νίκαιας, έπειτα από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, όπου εντοπίστηκε οπλοστάσιο.

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε τις απογευματινές ώρες της Τρίτης (9/6) από αστυνομικούς του Τμήματος Προστασίας Ανηλίκων της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας - Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στο πλαίσιο αξιοποίησης πληροφοριών σχετικά με αποθήκευση παράνομων αντικειμένων.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα περίστροφο, δύο πιστόλια κρότου, έντεκα φυσίγγια, δύο συσκευές τέιζερ, μία πτυσσόμενη ράβδος, καθώς και πλήθος ηλεκτρονικών συσκευών.

Σε βάρος του 66χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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