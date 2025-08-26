Η Κίρα Νάιτλι πρωταγωνιστεί στο νέο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, «The Woman in Cabin 10»
Δείτε το τρέιλερ της ταινίας που σκηνοθετεί ο Σάιμον Στόουν
Στο επικείμενο ψυχολογικό θρίλερ του Netflix, «The Woman in Cabin 10», το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στις 10 Οκτωβρίου αναμένεται να πρωταγωνιστήσει η Κίρα Νάιτλι. Η ταινία σκηνοθετείται από τον Σάιμον Στόουν και βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Ρουθ Γουέαρ του 2017, με διασκευή της Έμα Φροστ.
Η υπόθεση επικεντρώνεται στη Lo (Κίρα Νάιτλι), μια ταξιδιωτική δημοσιογράφο που συμμετέχει στο παρθενικό ταξίδι του πολυτελούς γιοτ Aurora Borealis. Όταν γίνεται μάρτυρας ενός περιστατικού, μιας γυναίκας που πέφτει στη θάλασσα, και το πλήρωμα αρνείται την ύπαρξή του, η Lo βρίσκει τον εαυτό της παγιδευμένο σε ένα επικίνδυνο παιχνίδι αποκάλυψης, που απειλεί τόσο την καριέρα της όσο και τη ζωή της.
Στο επίσημο τρέιλερ της ταινίας, η Κίρα Νάιτλι εμφανίζεται να αντιμετωπίζει με έντονη αγωνία την ανατροπή της αναμενόμενης χαλαρής κρουαζιέρας, η οποία μετατρέπεται σε προσωπικό εφιάλτη.
Το καστ περιλαμβάνει επίσης τους Γκάι Πιρς, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ντέιβιντ Ατζάλα, Αρτ Μάλικ, Κάγια Σκοντελάριο, Ντέιβιντ Μόρισεϊ και Ντάνιελ Ινγκς. Το σενάριο υπογράφουν ο Σάιμον Στόουν σε συνεργασία με τους Τζο Σράπνελ και Άννα Γουτερχάουζ.
Ο Σάιμον Στόουν σε δηλώσεις του στο Collider τόνισε ότι ήθελε η Lo να έχει την αξιοπιστία και την αδιαμφισβήτητη αλήθεια που χαρακτηρίζει τους πρωταγωνιστές κλασικών παρανοϊκών θρίλερ της δεκαετίας του 1970, όπως οι Ντάστιν Χόφμαν, Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζιν Χάκμαν στο The Conversation. «Οι πρωταγωνιστικοί γυναικείοι χαρακτήρες συχνά αμφισβητούνται, ήθελα όμως η Lo να είναι ξεκάθαρη και πειστική στο κοινό», δήλωσε.
Σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Ντέμπρα Χέιγουορντ και Ίλντα Ντίφλεϊ, ενώ η ταινία αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον του κοινού που αγαπά τα ψυχολογικά θρίλερ με ένταση και ανατροπές.
